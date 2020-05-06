Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sokağa çıkma yasağı açıklaması

Sokağa çıkma yasağı uygulaması kalkacak mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, basın toplantısında sokağa çıkma yasağı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sokağa çıkma yasağı açıklaması
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Mayıs 2020 18:10
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, basın toplantısında önümüzdeki dönemde sokağa çıkma yasağı olup olmayacağını açıkladı ve bu hafta sonundan sonra da hafta sonu sokağa çıkma yasağının devam etmesine sıcak baktıklarını söyledi.

Şu anda sadece bu hafta sonunda yasak olduğunu belirten Koca, "Hafta sonlarında sokağa çıkma yasağı olduğunu biliyorsunuz, sayın Cumhurbaşkanının açıklamalarıyla da topluma bildiriliyor. Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı devam ediyor, büyüklerimizle ilgili belli bir zaman diliminde serbest. Önümüzdeki haftalarda bir karar alındığında zaten açıklanmış olur ama önümüzdeki dönemde de bundan yana olduğumuzu söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için