Sağlık Bakanı, basın toplantısında önümüzdeki dönemde sokağa çıkma yasağı olup olmayacağını açıkladı ve bu hafta sonundan sonra da hafta sonu sokağa çıkma yasağının devam etmesine sıcak baktıklarını söyledi.Şu anda sadece bu hafta sonunda yasak olduğunu belirten Koca, "Hafta sonlarında sokağa çıkma yasağı olduğunu biliyorsunuz, sayın Cumhurbaşkanının açıklamalarıyla da topluma bildiriliyor. Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı devam ediyor, büyüklerimizle ilgili belli bir zaman diliminde serbest. Önümüzdeki haftalarda bir karar alındığında zaten açıklanmış olur ama önümüzdeki dönemde de bundan yana olduğumuzu söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.