1.000'in üstünde gerçekleştiği en son güne kıyasla, yeni vaka sayımız, bugün 90 azaldı. SON 3 GÜNDE en çok vaka görülen beş ilimiz: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Diyarbakır. En az vaka görülen beş ilimiz: Artvin, Tunceli, Bayburt, Kırklareli, Bartın

Sağlık Bakanı, koronavirüs salgınında ülkemizdeki son durumla ilgili bilgilendirme yaptı.Bakan Koca, koronavirüste toplam vaka sayısınınyükseldiğini belirtirken, toplamvatandaşımızın hayatını kaybettiğini açıkladı. Öte yandan hastalığı atlatan vatandaşlarımızın sayısı iseolarak paylaşıldı.11 Mart: 113 Mart: 514 Mart: 615 Mart: 1816 Mart: 4717 Mart: 9818 Mart: 19119 Mart: 35920 Mart: 67021 Mart: 94722 Mart: 123623 Mart: 152924 Mart: 187225 Mart: 243326 Mart: 362927 Mart: 569828 Mart: 740229 Mart: 921730 Mart: 1082731 Mart: 135311 Nisan: 156792 Nisan: 181353 Nisan: 209214 Nisan: 239345 Nisan: 270696 Nisan: 302177 Nisan: 341098 Nisan: 382269 Nisan: 4228210 Nisan: 4702911 Nisan: 5216712 Nisan: 5695613 Nisan: 6104914 Nisan: 6511115 Nisan: 6935216 Nisan: 7419317 Nisan: 7854618 Nisan: 8232919 Nisan: 8630620 Nisan: 9098021 Nisan: 9559122 Nisan: 9867423 Nisan: 10179024 Nisan: 104.91225 Nisan: 10777326 Nisan: 11013027 Nisan: 11226128 Nisan: 11465329 Nisan: 11758930 Nisan: 1202041 Mayıs: 1223922 Mayıs: 1243753 Mayıs: 1260454 Mayıs: 1276595 Mayıs: 1294916 Mayıs: 1317447 Mayıs: 1337218 Mayıs: 1355699 Mayıs: 13711510 Mayıs: 13865711 Mayıs: 13977112 Mayıs: 14147513 Mayıs: 143.11414 Mayıs: 14474915 Mayıs: 146.45716 Mayıs: 14806717 Mayıs: 14943518 Mayıs: 15059319 Mayıs: 15161520 Mayıs: 15258721 Mayıs: 15354822 Mayıs: 154.50023 Mayıs: 15568624 Mayıs: 15682725 Mayıs: 15781426 Mayıs: 15876227 Mayıs: 159.79728 Mayıs: 16097929 Mayıs: 16212030 Mayıs: 16310331 Mayıs: 1639421 Haziran: 1647692 Haziran: 1655553 Haziran: 1664224 Haziran: 1674105 Haziran: 1683406 Haziran: 1692187 Haziran: 1701328 Haziran: 1711219 Haziran: 17211410 Haziran: 17303611 Haziran: 17402312 Haziran: 17521813 Haziran: 17667714 Haziran: 17823915 Haziran: 17983116 Haziran: 18129817 Haziran: 182.72718 Haziran: 18403119 Haziran: 18524520 Haziran: 18649321 Haziran: 18768522 Haziran: 18889723 Haziran: 19016524 Haziran: 191.65725 Haziran: 19311526 Haziran: 19451127 Haziran: 19588328 Haziran: 19723929 Haziran: 19861330 Haziran: 1999061 Temmuz: 201.0982 Temmuz: 2022843 Temmuz: 2034564 Temmuz: 2046105 Temmuz:2057586 Temmuz: 2068447 Temmuz: 2078978 Temmuz:2089389 Temmuz: 20996210 Temmuz: 21096511 Temmuz: 21198112 Temmuz: 21299313 Temmuz: 21400114 Temmuz: 21499315 Temmuz: 21594016 Temmuz: 21687317 Temmuz: 217799