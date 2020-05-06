Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan İstiklal Caddesi'ndeki kalabalık sonrası uyarı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstiklal Caddesi'nde kalabalıklar oluşmasına tepki gösterdi ve uyardı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan İstiklal Caddesi'ndeki kalabalık sonrası uyarı
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06 Mayıs 2020 09:11
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden İstiklal Caddesi'ndeki kalabalığa ilişkin bir mesaj paylaştı.

Kişisel Twitter hesabından caddeden bir fotoğraf paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, böyle kalabalık bir ortamın oluşması için çok erken olduğunu belirtti.

Paylaşımında söz konusu kalabalığın fotoğrafına da yer veren Koca, "İstiklal Caddesi, bugün iyi bir görüntü vermedi. Bir kareye bu kadar insan girmesi için çok erken. Günlük hayattan her fotoğraf, Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosuna destek vermeli. Evde kalmaya çalışalım. Çıkarsak maske kullanalım, sosyal mesafe kuralına uyalım." uyarılarında bulundu.



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