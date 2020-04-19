Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'bahar' uyarısı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Türk halkına seslendi. İşte Bakan Koca'nın sözleri...

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'bahar' uyarısı!
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19 Nisan 2020 17:34
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Şu ana kadar elde ettiğimiz kazanımı kaybetmemeliyiz. Biz daha büyük bir baharı bekliyoruz. Evde kalalım." ifadesini kullandı.

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, aylardan nisan olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Güneşin, sokakların çekiciliğine direnmek zorundayız. Şu ana kadar elde ettiğimiz kazanımı kaybetmemeliyiz. Biz daha büyük bir baharı bekliyoruz, sabırlı olalım. Evde kalalım."

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