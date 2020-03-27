Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla koronavirüs salgınında ülkemizdeki son durumu paylaştı.
Sağlık Bakanı Koca, "Son 24 saatte 2 bin 69 pozitif vaka tespit ettik. Toplam vaka sayımız 5 bin 698. Bugün kaybettiğimiz 17 kişiyle can kaybımız 92'yi buldu. 42 hasta iyileşerek taburcu olmuştur. " dedi.
Bakan Koca, "Spor camiasında pozitif olan vakaların sayısı az değil. Eğer bu dönemde temas ve izolasyonu, olması gereken şekilde sağlayamazsak birçok camiada, birçok sporcunun enfeksiyonu taşıması mümkün hale gelir." ifadelerini kullandı.
"SOKAKTA KALMA SÜRELERİ KISITLANMALI"
Bakan Koca, "İnsanlar birbiriyle mümkün olduğu kadar az karşılaşmalıdır. Bunun için de sokakta kalma süreleri kısıtlanmalı, çalışma saatleri, çalışma günleri, tatiller düzene konmalıdır." diye konuştu.
Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamalarından öne çıkan maddeler şöyle:
"Bilim Kurulunun 83 milyon için önerdiği tedbir, belli bir süreliğine belli sınırlar konmuş hayattır, geçlci hayat tarzıdır."
"Bütün illerde ne kadar vaka olduğunu biliyoruz, bazı illerde vaka saylarının fazla olduğunu biliyoruz."
"Şahısların veya özel bir kuruluşun kendi başına kit alarak, numuneleri test ediyor olması asla kabul ettiğimiz bir durum değil."
"N95 dediğimiz hekimlerin kullandığı maske, 3 milyon 615 bin tane iki gün önce bütün kurumlarımıza dağıtıldı."
Gün gün rakamlar
11 Mart: 1
13 Mart: 5
14 Mart: 6
15 Mart: 18
16 Mart: 47
17 Mart: 98
18 Mart: 191
19 Mart: 359
20 Mart: 670
21 Mart: 947
22 Mart: 1236
23 Mart: 1529
24 Mart: 1872
25 Mart: 2433
26 Mart: 3629
27 Mart: 5698
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Sağlık Bakanı Koca, "Son 24 saatte 2 bin 69 pozitif vaka tespit ettik. Toplam vaka sayımız 5 bin 698. Bugün kaybettiğimiz 17 kişiyle can kaybımız 92'yi buldu. 42 hasta iyileşerek taburcu olmuştur. " dedi.
Bakan Koca, "Spor camiasında pozitif olan vakaların sayısı az değil. Eğer bu dönemde temas ve izolasyonu, olması gereken şekilde sağlayamazsak birçok camiada, birçok sporcunun enfeksiyonu taşıması mümkün hale gelir." ifadelerini kullandı.
"SOKAKTA KALMA SÜRELERİ KISITLANMALI"
Bakan Koca, "İnsanlar birbiriyle mümkün olduğu kadar az karşılaşmalıdır. Bunun için de sokakta kalma süreleri kısıtlanmalı, çalışma saatleri, çalışma günleri, tatiller düzene konmalıdır." diye konuştu.
Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamalarından öne çıkan maddeler şöyle:
"Bilim Kurulunun 83 milyon için önerdiği tedbir, belli bir süreliğine belli sınırlar konmuş hayattır, geçlci hayat tarzıdır."
"Bütün illerde ne kadar vaka olduğunu biliyoruz, bazı illerde vaka saylarının fazla olduğunu biliyoruz."
"Şahısların veya özel bir kuruluşun kendi başına kit alarak, numuneleri test ediyor olması asla kabul ettiğimiz bir durum değil."
"N95 dediğimiz hekimlerin kullandığı maske, 3 milyon 615 bin tane iki gün önce bütün kurumlarımıza dağıtıldı."
Gün gün rakamlar
11 Mart: 1
13 Mart: 5
14 Mart: 6
15 Mart: 18
16 Mart: 47
17 Mart: 98
18 Mart: 191
19 Mart: 359
20 Mart: 670
21 Mart: 947
22 Mart: 1236
23 Mart: 1529
24 Mart: 1872
25 Mart: 2433
26 Mart: 3629
27 Mart: 5698
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın