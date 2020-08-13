Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınında ülkemizdeki son durumla ilgili bilgilendirme yaptı.
Bakan Koca, koronavirüste toplam vaka sayısının 245635'e yükseldiğini belirtirken, toplam 5912 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini açıkladı. Öte yandan hastalığı atlatan vatandaşlarımızın sayısı ise 228057 olarak paylaşıldı.
Bakan Koca, vaka raporuyla birlikte şu açıklamaları yaptı:
Hasta sayımızdaki yükseliş süreklilik kazanmaya başladı. Ağır Hasta sayımızdaysa 15 artış var. 5.807 filyasyon ekibimiz temaslı taraması yapıyor. 6-13 Ağustos arasında yapılan temaslı taraması sayısı 349.003. Sağlık ordumuza, kurallara uyarak destek olun.
Gün gün rakamlar
MART
11 Mart: 1
13 Mart: 5
14 Mart: 6
15 Mart: 18
16 Mart: 47
17 Mart: 98
18 Mart: 191
19 Mart: 359
20 Mart: 670
21 Mart: 947
22 Mart: 1236
23 Mart: 1529
24 Mart: 1872
25 Mart: 2433
26 Mart: 3629
27 Mart: 5698
28 Mart: 7402
29 Mart: 9217
30 Mart: 10827
31 Mart: 13531
NİSAN
1 Nisan: 15679
2 Nisan: 18135
3 Nisan: 20921
4 Nisan: 23934
5 Nisan: 27069
6 Nisan: 30217
7 Nisan: 34109
8 Nisan: 38226
9 Nisan: 42282
10 Nisan: 47029
11 Nisan: 52167
12 Nisan: 56956
13 Nisan: 61049
14 Nisan: 65111
15 Nisan: 69352
16 Nisan: 74193
17 Nisan: 78546
18 Nisan: 82329
19 Nisan: 86306
20 Nisan: 90980
21 Nisan: 95591
22 Nisan: 98674
23 Nisan: 101790
24 Nisan: 104.912
25 Nisan: 107773
26 Nisan: 110130
27 Nisan: 112261
28 Nisan: 114653
29 Nisan: 117589
30 Nisan: 120204
MAYIS
1 Mayıs: 122392
2 Mayıs: 124375
3 Mayıs: 126045
4 Mayıs: 127659
5 Mayıs: 129491
6 Mayıs: 131744
7 Mayıs: 133721
8 Mayıs: 135569
9 Mayıs: 137115
10 Mayıs: 138657
11 Mayıs: 139771
12 Mayıs: 141475
13 Mayıs: 143.114
14 Mayıs: 144749
15 Mayıs: 146.457
16 Mayıs: 148067
17 Mayıs: 149435
18 Mayıs: 150593
19 Mayıs: 151615
20 Mayıs: 152587
21 Mayıs: 153548
22 Mayıs: 154.500
23 Mayıs: 155686
24 Mayıs: 156827
25 Mayıs: 157814
26 Mayıs: 158762
27 Mayıs: 159.797
28 Mayıs: 160979
29 Mayıs: 162120
30 Mayıs: 163103
31 Mayıs: 163942
HAZİRAN
1 Haziran: 164769
2 Haziran: 165555
3 Haziran: 166422
4 Haziran: 167410
5 Haziran: 168340
6 Haziran: 169218
7 Haziran: 170132
8 Haziran: 171121
9 Haziran: 172114
10 Haziran: 173036
11 Haziran: 174023
12 Haziran: 175218
13 Haziran: 176677
14 Haziran: 178239
15 Haziran: 179831
16 Haziran: 181298
17 Haziran: 182.727
18 Haziran: 184031
19 Haziran: 185245
20 Haziran: 186493
21 Haziran: 187685
22 Haziran: 188897
23 Haziran: 190165
24 Haziran: 191.657
25 Haziran: 193115
26 Haziran: 194511
27 Haziran: 195883
28 Haziran: 197239
29 Haziran: 198613
30 Haziran: 199906
TEMMUZ
1 Temmuz: 201.098
2 Temmuz: 202284
3 Temmuz: 203456
4 Temmuz: 204610
5 Temmuz:205758
6 Temmuz: 206844
7 Temmuz: 207897
8 Temmuz:208938
9 Temmuz: 209962
10 Temmuz: 210965
11 Temmuz: 211981
12 Temmuz: 212993
13 Temmuz: 214001
14 Temmuz: 214993
15 Temmuz: 215940
16 Temmuz: 216873
17 Temmuz: 217799
18 Temmuz: 218717
19 Temmuz: 219641
20 Temmuz:220572
21 Temmuz: 221500
22 Temmuz: 222402
23 Temmuz: 223315
24 Temmuz: 224252
25 Temmuz: 225173
26 Temmuz: 226100
27 Temmuz: 227019
28 Temmuz: 227982
29 Temmuz: 228924
30 Temmuz:229891
31 Temmuz: 230873
AĞUSTOS
1 Ağustos: 231869
2 Ağustos: 232856
3 Ağustos: 233851
4 Ağustos: 234934
5 Ağustos: 236112
6 Ağustos: 237265
7 Ağustos: 238450
8 Ağustos: 239622
9 Ağustos: 240804
10 Ağustos: 241997
11 Ağustos: 243180
12 Ağustos: 244392
13 Ağustos: 245635
Bakan Koca, koronavirüste toplam vaka sayısının 245635'e yükseldiğini belirtirken, toplam 5912 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini açıkladı. Öte yandan hastalığı atlatan vatandaşlarımızın sayısı ise 228057 olarak paylaşıldı.
Bakan Koca, vaka raporuyla birlikte şu açıklamaları yaptı:
Hasta sayımızdaki yükseliş süreklilik kazanmaya başladı. Ağır Hasta sayımızdaysa 15 artış var. 5.807 filyasyon ekibimiz temaslı taraması yapıyor. 6-13 Ağustos arasında yapılan temaslı taraması sayısı 349.003. Sağlık ordumuza, kurallara uyarak destek olun.
Gün gün rakamlar
MART
11 Mart: 1
13 Mart: 5
14 Mart: 6
15 Mart: 18
16 Mart: 47
17 Mart: 98
18 Mart: 191
19 Mart: 359
20 Mart: 670
21 Mart: 947
22 Mart: 1236
23 Mart: 1529
24 Mart: 1872
25 Mart: 2433
26 Mart: 3629
27 Mart: 5698
28 Mart: 7402
29 Mart: 9217
30 Mart: 10827
31 Mart: 13531
NİSAN
1 Nisan: 15679
2 Nisan: 18135
3 Nisan: 20921
4 Nisan: 23934
5 Nisan: 27069
6 Nisan: 30217
7 Nisan: 34109
8 Nisan: 38226
9 Nisan: 42282
10 Nisan: 47029
11 Nisan: 52167
12 Nisan: 56956
13 Nisan: 61049
14 Nisan: 65111
15 Nisan: 69352
16 Nisan: 74193
17 Nisan: 78546
18 Nisan: 82329
19 Nisan: 86306
20 Nisan: 90980
21 Nisan: 95591
22 Nisan: 98674
23 Nisan: 101790
24 Nisan: 104.912
25 Nisan: 107773
26 Nisan: 110130
27 Nisan: 112261
28 Nisan: 114653
29 Nisan: 117589
30 Nisan: 120204
MAYIS
1 Mayıs: 122392
2 Mayıs: 124375
3 Mayıs: 126045
4 Mayıs: 127659
5 Mayıs: 129491
6 Mayıs: 131744
7 Mayıs: 133721
8 Mayıs: 135569
9 Mayıs: 137115
10 Mayıs: 138657
11 Mayıs: 139771
12 Mayıs: 141475
13 Mayıs: 143.114
14 Mayıs: 144749
15 Mayıs: 146.457
16 Mayıs: 148067
17 Mayıs: 149435
18 Mayıs: 150593
19 Mayıs: 151615
20 Mayıs: 152587
21 Mayıs: 153548
22 Mayıs: 154.500
23 Mayıs: 155686
24 Mayıs: 156827
25 Mayıs: 157814
26 Mayıs: 158762
27 Mayıs: 159.797
28 Mayıs: 160979
29 Mayıs: 162120
30 Mayıs: 163103
31 Mayıs: 163942
HAZİRAN
1 Haziran: 164769
2 Haziran: 165555
3 Haziran: 166422
4 Haziran: 167410
5 Haziran: 168340
6 Haziran: 169218
7 Haziran: 170132
8 Haziran: 171121
9 Haziran: 172114
10 Haziran: 173036
11 Haziran: 174023
12 Haziran: 175218
13 Haziran: 176677
14 Haziran: 178239
15 Haziran: 179831
16 Haziran: 181298
17 Haziran: 182.727
18 Haziran: 184031
19 Haziran: 185245
20 Haziran: 186493
21 Haziran: 187685
22 Haziran: 188897
23 Haziran: 190165
24 Haziran: 191.657
25 Haziran: 193115
26 Haziran: 194511
27 Haziran: 195883
28 Haziran: 197239
29 Haziran: 198613
30 Haziran: 199906
TEMMUZ
1 Temmuz: 201.098
2 Temmuz: 202284
3 Temmuz: 203456
4 Temmuz: 204610
5 Temmuz:205758
6 Temmuz: 206844
7 Temmuz: 207897
8 Temmuz:208938
9 Temmuz: 209962
10 Temmuz: 210965
11 Temmuz: 211981
12 Temmuz: 212993
13 Temmuz: 214001
14 Temmuz: 214993
15 Temmuz: 215940
16 Temmuz: 216873
17 Temmuz: 217799
18 Temmuz: 218717
19 Temmuz: 219641
20 Temmuz:220572
21 Temmuz: 221500
22 Temmuz: 222402
23 Temmuz: 223315
24 Temmuz: 224252
25 Temmuz: 225173
26 Temmuz: 226100
27 Temmuz: 227019
28 Temmuz: 227982
29 Temmuz: 228924
30 Temmuz:229891
31 Temmuz: 230873
AĞUSTOS
1 Ağustos: 231869
2 Ağustos: 232856
3 Ağustos: 233851
4 Ağustos: 234934
5 Ağustos: 236112
6 Ağustos: 237265
7 Ağustos: 238450
8 Ağustos: 239622
9 Ağustos: 240804
10 Ağustos: 241997
11 Ağustos: 243180
12 Ağustos: 244392
13 Ağustos: 245635