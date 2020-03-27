Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: 'Sokaktaki zamana kısıtlama'

"Bugün belki de en önemli toplantıyı yaptık. Daha ileri tedbirlere ihtiyacımız var. En önemli tedbir olan izalasyonu prensip haline getirmeliyiz. Hastalığı bulunduğu sınırlar içinde tecrit edelim. Çalışma saatleri düzenlenmeli, sokakta geçirilen zamana kısıtlama getirilmeli."

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Bakanlık Bilkent Yerleşkesi'ndeki toplantı salonunda, 81 il sağlık müdürüyle telekonferans yöntemiyle gece geç saatlerde 2 saat süren bir görüşme gerçekleştirdi.Olağanüstü bir dönemden geçildiğini ve tüm illerde teyakkuz halinde olduklarını vurgulayan Koca, "Bu dönemde özellikle ülkemize girişi noktasında çok olağanüstü tedbirler aldık. Dünyada görüldüğünden 90 gün sonra ülkemize girişi oldu. Bu dönemde girişi önleme noktasında aldığımız tedbirlerde ikinci safhaya girerek yeni dönemde bu enfeksiyonun tespiti devamında tedavisi ve temas edenler şeklinde organize olmamız gereken bir dönemdeyiz" dedi.Sağlık Bakanı Koca, koronavirüsle mücadelede sağlık çalışanlarının da önemini vurgulayarak il müdürlerine şu çağrıyı yaptı:"Üzerimize düşeni, sahayı dinamik tutarak çalışanlarımızın güvenliklerini, malzeme noktasında sorun oluşturmadan sağlamanın önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. Hepinize teşekkür ediyorum."Bakan Koca, görüşmede il sağlık müdürlerinin sorularını da yanıtladı.