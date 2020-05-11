Sağlık Bakanı açıkladı: 'Yakında yeni vaka sayımız 1000'den az olacak'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınında ülkemizdeki son durumla ilgili bilgilendirme yaptı.
Bakan Koca, koronavirüste toplam vaka sayısının 139771'e yükseldiğini belirtirken, toplam 3841 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini açıkladı. Öte yandan hastalığı atlatan vatandaşlarımızın sayısı ise 95780 olarak paylaşıldı.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından, "Tedbirlere uyarsak, yeni vaka sayımız, yakında günde 1.000'den daha az olacak. Yoğun bakım ve solunum desteğine ihtiyaç duyan hastalarımızın sayısı azalmaya devam ediyor. Bugünkü vefat sayımız 55. Tedbirsizliğin bedelinin ağır olduğunu unutmayalım. " ifadelerini kullandı.
Gün gün rakamlar
11 Mart: 1
13 Mart: 5
14 Mart: 6
15 Mart: 18
16 Mart: 47
17 Mart: 98
18 Mart: 191
19 Mart: 359
20 Mart: 670
21 Mart: 947
22 Mart: 1236
23 Mart: 1529
24 Mart: 1872
25 Mart: 2433
26 Mart: 3629
27 Mart: 5698
28 Mart: 7402
29 Mart: 9217
30 Mart: 10827
31 Mart: 13531
1 Nisan: 15679
2 Nisan: 18135
3 Nisan: 20921
4 Nisan: 23934
5 Nisan: 27069
6 Nisan: 30217
7 Nisan: 34109
8 Nisan: 38226
9 Nisan: 42282
10 Nisan: 47029
11 Nisan: 52167
12 Nisan: 56956
13 Nisan: 61049
14 Nisan: 65111
15 Nisan: 69352
16 Nisan: 74193
17 Nisan: 78546
18 Nisan: 82329
19 Nisan: 86306
20 Nisan: 90980
21 Nisan: 95591
22 Nisan: 98674
23 Nisan: 101790
24 Nisan: 104.912
25 Nisan: 107773
26 Nisan: 110130
27 Nisan: 112261
28 Nisan: 114653
29 Nisan: 117589
30 Nisan: 120204
1 Mayıs: 122392
2 Mayıs: 124375
3 Mayıs: 126045
4 Mayıs: 127659
5 Mayıs: 129491
6 Mayıs: 131744
7 Mayıs: 133721
8 Mayıs: 135569
9 Mayıs: 137115
10 Mayıs: 138657
11 Mayıs: 139771
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Bakan Koca, koronavirüste toplam vaka sayısının 139771'e yükseldiğini belirtirken, toplam 3841 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini açıkladı. Öte yandan hastalığı atlatan vatandaşlarımızın sayısı ise 95780 olarak paylaşıldı.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından, "Tedbirlere uyarsak, yeni vaka sayımız, yakında günde 1.000'den daha az olacak. Yoğun bakım ve solunum desteğine ihtiyaç duyan hastalarımızın sayısı azalmaya devam ediyor. Bugünkü vefat sayımız 55. Tedbirsizliğin bedelinin ağır olduğunu unutmayalım. " ifadelerini kullandı.
Gün gün rakamlar
11 Mart: 1
13 Mart: 5
14 Mart: 6
15 Mart: 18
16 Mart: 47
17 Mart: 98
18 Mart: 191
19 Mart: 359
20 Mart: 670
21 Mart: 947
22 Mart: 1236
23 Mart: 1529
24 Mart: 1872
25 Mart: 2433
26 Mart: 3629
27 Mart: 5698
28 Mart: 7402
29 Mart: 9217
30 Mart: 10827
31 Mart: 13531
1 Nisan: 15679
2 Nisan: 18135
3 Nisan: 20921
4 Nisan: 23934
5 Nisan: 27069
6 Nisan: 30217
7 Nisan: 34109
8 Nisan: 38226
9 Nisan: 42282
10 Nisan: 47029
11 Nisan: 52167
12 Nisan: 56956
13 Nisan: 61049
14 Nisan: 65111
15 Nisan: 69352
16 Nisan: 74193
17 Nisan: 78546
18 Nisan: 82329
19 Nisan: 86306
20 Nisan: 90980
21 Nisan: 95591
22 Nisan: 98674
23 Nisan: 101790
24 Nisan: 104.912
25 Nisan: 107773
26 Nisan: 110130
27 Nisan: 112261
28 Nisan: 114653
29 Nisan: 117589
30 Nisan: 120204
1 Mayıs: 122392
2 Mayıs: 124375
3 Mayıs: 126045
4 Mayıs: 127659
5 Mayıs: 129491
6 Mayıs: 131744
7 Mayıs: 133721
8 Mayıs: 135569
9 Mayıs: 137115
10 Mayıs: 138657
11 Mayıs: 139771
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın