Sağlık Bakanı açıkladı! Koronavirüsle mücadelede son durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınındaki son durumu paylaştı. İşte koronavirüste hasta, vefat ve iyileşme sayıları...

Haber; Sporx.com
Sağlık Bakanı açıkladı! Koronavirüsle mücadelede son durum
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03 Ekim 2020 19:04
Sağlık Bakanı Fahrettin Kocakoronavirüs salgınında ülkemizdeki son durumla ilgili bilgilendirme yaptı.

Bakan Koca, koronavirüste günün hasta sayısının 1502 olduğunu belirtirken, toplam 8384 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini açıkladı. Öte yandan hastalığı atlatan vatandaşlarımızın sayısı ise 283868 olarak paylaşıldı.
Bakan Koca açıklamasında, "Bugün tespit edilen 1.502 yeni hastamız var. 59 can kaybımız var. Ağır hasta sayımız kontrol edilebilir seviyede seyrediyor. Yeni hasta sayısını azaltmak zorundayız. Bunun yolu tedbirlere birlikte uymak. Birlik olursak sonunda yenilen virüs olacak." ifadelerini kullandı.







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