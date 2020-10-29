Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınında ülkemizdeki son durumla ilgili bilgilendirme yaptı.
Bakan Koca, koronavirüste günün hasta sayısının 2319 olduğunu belirtirken, bugün 72 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini açıkladı. Öte yandan pandemi sürecinin başından beri hastalığı atlatan vatandaşlarımızın sayısı ise 320762 olarak paylaşıldı.
Sağlık Bakanı açıklamasında, "Bugün tespit edilen 2.319 hastamız var. Ağır hasta sayısı 1.916'ya ulaştı. Salgının mevcut durumu bizi hayatımızı yavaşlatmaya zorluyor. Teması üçte birine indirmek zorundayız. Birlikte mücadele edecek ve virüsü yeneceğiz. Güç verin, destek olun." dedi.
Bakan Koca, koronavirüste günün hasta sayısının 2319 olduğunu belirtirken, bugün 72 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini açıkladı. Öte yandan pandemi sürecinin başından beri hastalığı atlatan vatandaşlarımızın sayısı ise 320762 olarak paylaşıldı.
Sağlık Bakanı açıklamasında, "Bugün tespit edilen 2.319 hastamız var. Ağır hasta sayısı 1.916'ya ulaştı. Salgının mevcut durumu bizi hayatımızı yavaşlatmaya zorluyor. Teması üçte birine indirmek zorundayız. Birlikte mücadele edecek ve virüsü yeneceğiz. Güç verin, destek olun." dedi.