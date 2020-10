SAĞLIK BAKANI KOCA'NIN AÇIKLAMALARI

Sağlık Bakanısalgınında ülkemizdeki son durumla ilgili bilgilendirme yaptı.Bakan Koca,olduğu, bugüne kadar ise toplamvatandaşımızın hayatını kaybettiğini açıkladı. Öte yandan hastalığı atlatan vatandaşlarımızın sayısı iseolarak paylaşıldı.İlk piki büyük illerde 14 Nisan'da ikinci zirveyi Eylül'de yaşamıştık. Büyük illerimizde her iki zirve noktasından sonra tedbirlere sarılmış hızla sonuç almıştık. Ekim'in ikinci haftasından itibaren salgın karşısında öncekilerden daha ciddi sınavdayız.""İstanbul'da mücadelenin önemi artarken günlük mücadelemizi nasıl sürdürmeliyiz? Her şeyden önce dışarıda geçirdiğimiz zamanı kontrollü olmalıyız. Dışarıya çıkmışsak, kalabalıktan uzak durmalıyız. Salgının bu devresinde asıl ciddi sınavı kalabalığa karşı vereceğiz. Evimiz dışında başkaları ile karşılaştığımız her ortamda maske takalım.""Artışın batı illerinde belirgin olduğunu görüyoruz. Önümüzdeki 2-3 hafta içinde elde edeceğimiz verilerle bir değerlendirme yapmamız söz konusu olur. Şu an ciddi bir durumun olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim."Ama hareketliliğin artmasıyla birlikte salgının arttığını iyi biliyoruz. Tedbirlere hassasiyetle uymanın önemli olduğunu, kalabalık ortamlardan kaçınılması gerektiğini, özellikle ev içi bulaşın daha arttığını görüyoruz, bu dönemde evlere dışarıdan misafir alınmamasını önemsiyoruz. Ulaşımın önemli kaynak olduğunu esnek mesai, hem kamuda hem özel sektörde ciddi anlamda devreye giriyor olmalı. Günün özellikle pik yapan iki saati var. Bu zaman dilimini azaltmanın yolu esnek mesaiden geçer. Bunu hem özel hem kamu uyguluyor olmalı, tek başına olmaz.