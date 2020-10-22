Sağlık Bakanı açıkladı! Kaç vaka var?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınındaki son durumu paylaştı. İşte koronavirüste hasta, vefat ve iyileşme sayıları...

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sağlık Bakanı açıkladı! Kaç vaka var?
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22 Ekim 2020 19:04
Sağlık Bakanı Fahrettin Kocakoronavirüs salgınında ülkemizdeki son durumla ilgili bilgilendirme yaptı.

Bakan Koca, koronavirüste günün hasta sayısının 2102 olduğunu belirtirkenvefat sayısının 22 Ekim Perşembe günü 71 olduğu, bugüne kadar ise toplam 9584 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini açıkladı. Öte yandan hastalığı atlatan vatandaşlarımızın sayısı ise 310027 olarak paylaşıldı.

Sağlık Bakanı yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 2.102 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 1.599. Sağlık çalışanlarımız için en önemli mücadele alanı ağır hastaları tedavi ederek sayılarını azaltmak Bize düşen çok daha kolay. Başta maske ile tedbirlere uyarak mücadeleye destek verin" ifadelerini kullandı.



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