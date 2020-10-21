Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınında ülkemizdeki son durumla ilgili bilgilendirme yaptı.
Bakan Koca, koronavirüste günün hasta sayısının 2013 olduğunu belirtirken, vefat sayısının 21 Ekim Çarşamba günü 67 olduğu, bugüne kadar ise toplam 9.513 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini açıkladı. Öte yandan hastalığı atlatan vatandaşlarımızın sayısı ise 308.446 olarak paylaşıldı.
Sağlık Bakanı yaptığı açıklamada, "Bugün 2.000'den fazla yeni tespit edilmiş hastamız var. Toplam ağır hasta sayımız 1.504. Sağlık çalışanlarımızın en çok emek çektiği hastalar ağır hastalarımız. Onların yükünü azaltmak tedbirlere birlikte uyarak mümkün. Mücadeleye destek verin." ifadelerini kullandı.
Bakan Koca, koronavirüste günün hasta sayısının 2013 olduğunu belirtirken, vefat sayısının 21 Ekim Çarşamba günü 67 olduğu, bugüne kadar ise toplam 9.513 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini açıkladı. Öte yandan hastalığı atlatan vatandaşlarımızın sayısı ise 308.446 olarak paylaşıldı.
Sağlık Bakanı yaptığı açıklamada, "Bugün 2.000'den fazla yeni tespit edilmiş hastamız var. Toplam ağır hasta sayımız 1.504. Sağlık çalışanlarımızın en çok emek çektiği hastalar ağır hastalarımız. Onların yükünü azaltmak tedbirlere birlikte uyarak mümkün. Mücadeleye destek verin." ifadelerini kullandı.