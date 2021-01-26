Sağlık Bakanı açıkladı! Kaç hasta var?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınındaki son durumu paylaştı. İşte koronavirüste hasta, vefat ve iyileşme sayıları...

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Sağlık Bakanı açıkladı! Kaç hasta var?
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26 Ocak 2021 19:21
Sağlık Bakanı Fahrettin Kocakoronavirüs salgınında ülkemizdeki son durumla ilgili bilgilendirme yaptı.

Bakan Koca, koronavirüste günün hasta sayısının 681 olduğunu belirtirken, günün vaka sayısının ise 7.103 olduğu açıklandı. Bugün 134 vatandaşımızın ise hayatını kaybettiğini belirtildi.

Bakan Koca açıklamasında; "Tedbir ve kısıtlamalara uyumla vaka sayılarını önemli ölçüde düşürdük. Ancak son günlerde 5.000-7.000 arasında seyreden vaka sayıları hâlâ tedirgin edici seviyede. Kapalı ortamlarda kalabalıktan uzak durmalı, maske ve mesafe kurallarına özen göstermeliyiz." dedi. 





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