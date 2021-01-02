Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınında ülkemizdeki son durumla ilgili bilgilendirme yaptı.
Bakan Koca, koronavirüste günün hasta sayısının 1713 olduğunu belirtirken, günün vaka sayısının ise 11180 olduğu açıklandı. Bugün 202 vatandaşımızın ise hayatını kaybettiğini belirtildi.
Bakan Koca, "Bugün tespit edilen 1.713 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımızdaki düşüş devam ediyor. Kayıplarımızın daha da azalması en büyük beklentimiz. Aşılama programından başarıyla netice alana kadar tedbirlere ısrarla uymalıyız. Birlikte hareket edersek güçlüyüz." dedi.
Bakan Koca, koronavirüste günün hasta sayısının 1713 olduğunu belirtirken, günün vaka sayısının ise 11180 olduğu açıklandı. Bugün 202 vatandaşımızın ise hayatını kaybettiğini belirtildi.
Bakan Koca, "Bugün tespit edilen 1.713 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımızdaki düşüş devam ediyor. Kayıplarımızın daha da azalması en büyük beklentimiz. Aşılama programından başarıyla netice alana kadar tedbirlere ısrarla uymalıyız. Birlikte hareket edersek güçlüyüz." dedi.