Sağlık Bakanı açıkladı! Kaç hasta var?

Sağlık Bakanı

,

salgınında ülkemizdeki son durumla ilgili bilgilendirme yaptı.

Bakan Koca,

, günün vaka sayısının ise

olduğu açıklandı. Bugün

vatandaşımızın ise hayatını kaybettiğini belirtildi.

Sağlık Bakanı Koca açıklamasında; "Bugün tespit edilen 2.806 hastamız var. Vaka ve hasta sayımız düşmeye devam ediyor. Temaslı sayısı ve test talebi de azalıyor. Tedbir ve kısıtlamaların etkisini yakında kayıplarımızda da görmeyi ümit ediyoruz. Mücadele sürekliliği başarıyı kalıcı kılacak." dedi.