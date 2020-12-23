Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınında ülkemizdeki son durumla ilgili bilgilendirme yaptı.
Bakan Koca, koronavirüste günün hasta sayısının 3192 olduğunu belirtirken, günün vaka sayısının ise 19650 olduğu açıklandı. Bugün 259 vatandaşımızın ise hayatını kaybettiğini belirtildi.
Sağlık Bakanı Koca açıklamasında; "Bugün tespit edilen 3.192 hastamız var. Aktif vaka sayısındaki düşüş sevindirici. Yeni vaka sayısını da kısıtlamalarla ve tedbirlere uyumla azaltacağız. Bu dönemde ev içi bulaşmaları engellemek son derece önemli. Tehdit neredeyse tedbir oraya odaklanmalı." dedi.
Bakan Koca, koronavirüste günün hasta sayısının 3192 olduğunu belirtirken, günün vaka sayısının ise 19650 olduğu açıklandı. Bugün 259 vatandaşımızın ise hayatını kaybettiğini belirtildi.
Sağlık Bakanı Koca açıklamasında; "Bugün tespit edilen 3.192 hastamız var. Aktif vaka sayısındaki düşüş sevindirici. Yeni vaka sayısını da kısıtlamalarla ve tedbirlere uyumla azaltacağız. Bu dönemde ev içi bulaşmaları engellemek son derece önemli. Tehdit neredeyse tedbir oraya odaklanmalı." dedi.