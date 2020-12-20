Sağlık Bakanı açıkladı! Kaç hasta var?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınındaki son durumu paylaştı. İşte koronavirüste hasta, vefat ve iyileşme sayıları...

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Sağlık Bakanı açıkladı! Kaç hasta var?
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20 Aralık 2020 19:14
Sağlık Bakanı Fahrettin Kocakoronavirüs salgınında ülkemizdeki son durumla ilgili bilgilendirme yaptı.

Bakan Koca, koronavirüste günün hasta sayısının 3546 olduğunu belirtirken, günün vaka sayısının ise 20316 olduğu açıklandı. Bugün 246 vatandaşımızın ise hayatını kaybettiğini belirtildi.

Sağlık Bakanı Koca açıklamasında; "Bugün tespit edilen 3.546 yeni hastamız var. Ağır hasta ve aktif vaka sayımız düşmeye devam ediyor. Tedbir ve kısıtlamalar netice veriyor. Daha belirgin neticeler alacağımıza inanıyoruz. Bunu birlikte başarabiliriz. Birlikte mücadele virüsten daha güçlüdür" dedi.






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