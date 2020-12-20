Sağlık Bakanısalgınında ülkemizdeki son durumla ilgili bilgilendirme yaptı.Bakan Koca,, günün vaka sayısının iseolduğu açıklandı. Bugünvatandaşımızın ise hayatını kaybettiğini belirtildi.Sağlık Bakanı Koca açıklamasında; "Bugün tespit edilen 3.546 yeni hastamız var. Ağır hasta ve aktif vaka sayımız düşmeye devam ediyor. Tedbir ve kısıtlamalar netice veriyor. Daha belirgin neticeler alacağımıza inanıyoruz. Bunu birlikte başarabiliriz. Birlikte mücadele virüsten daha güçlüdür" dedi.