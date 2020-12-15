Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınında ülkemizdeki son durumla ilgili bilgilendirme yaptı.
Bakan Koca, koronavirüste günün hasta sayısının 5105 olduğunu belirtirken, günün vaka sayısının ise 32102 olduğu açıklandı. Bugün 235 vatandaşımızın ise hayatını kaybettiğini belirtildi. Öte yandan pandemi sürecinin başından beri hastalığı atlatan vatandaşlarımızın sayısı ise 1661191 olarak paylaşıldı. Toplam vaka sayısının da 1898447'e ulaştığı bildirildi.
Sağlık Bakanı Koca açıklamasında; "Bugün tespit edilen 5.105 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız durağan seyrediyor. Kayıplarımızı azaltmak zorundayız. Kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak durarak sevdiklerimizi koruyalım." dedi.
Bakan Koca, koronavirüste günün hasta sayısının 5105 olduğunu belirtirken, günün vaka sayısının ise 32102 olduğu açıklandı. Bugün 235 vatandaşımızın ise hayatını kaybettiğini belirtildi. Öte yandan pandemi sürecinin başından beri hastalığı atlatan vatandaşlarımızın sayısı ise 1661191 olarak paylaşıldı. Toplam vaka sayısının da 1898447'e ulaştığı bildirildi.
Sağlık Bakanı Koca açıklamasında; "Bugün tespit edilen 5.105 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız durağan seyrediyor. Kayıplarımızı azaltmak zorundayız. Kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak durarak sevdiklerimizi koruyalım." dedi.