Sağlık Bakanı açıkladı! Kaç hasta var?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınındaki son durumu paylaştı. İşte koronavirüste hasta, vefat ve iyileşme sayıları...

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Sağlık Bakanı açıkladı! Kaç hasta var?
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08 Aralık 2020 19:19
Sağlık Bakanı Fahrettin Kocakoronavirüs salgınında ülkemizdeki son durumla ilgili bilgilendirme yaptı.

Bakan Koca, koronavirüste günün hasta sayısının 6593 olduğunu belirtirken, günün vaka sayısının ise 33198 olduğu açıklandı. Bugün 211 vatandaşımızın ise hayatını kaybettiğini belirtildi. Öte yandan pandemi sürecinin başından beri hastalığı atlatan vatandaşlarımızın sayısı ise 441515 olarak paylaşıldı.

Sağlık Bakanı Koca, "Bugün tespit edilen 6.593 yeni hastamız var. Günlük test sayısında 200.000'e toplamda ise 20.000.000'a ulaştık. Ağır hasta sayımız artış hızı azalsa da 6.000'e yaklaştı. Kalabalıklardan uzak durmalı ve kendi kısıtlamalarımızı kendimiz uygulamalıyız." açıklamasını yaptı.



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