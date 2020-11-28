Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınında ülkemizdeki son durumla ilgili bilgilendirme yaptı.
Bakan Koca, koronavirüste günün hasta sayısının 6714 olduğunu belirtirken, günün vaka sayısının ise 30103 olduğu açıklandı. Bugün 182 vatandaşımızın ise hayatını kaybettiğini belirtildi. Öte yandan pandemi sürecinin başından beri hastalığı atlatan vatandaşlarımızın sayısı ise 396227 olarak paylaşıldı.
Sağlık Bakanı Koca, "Bugün tespit edilen 4.903 ağır hastamız var. Sağlık ordumuz ağır yük altında. Her birimiz tedbirlere uymakla mesulüz. Bu kişisel bir tercih değil, toplumsal bir zorunluluktur. açıklamasını yaptı.
Bakan Koca, koronavirüste günün hasta sayısının 6714 olduğunu belirtirken, günün vaka sayısının ise 30103 olduğu açıklandı. Bugün 182 vatandaşımızın ise hayatını kaybettiğini belirtildi. Öte yandan pandemi sürecinin başından beri hastalığı atlatan vatandaşlarımızın sayısı ise 396227 olarak paylaşıldı.
Sağlık Bakanı Koca, "Bugün tespit edilen 4.903 ağır hastamız var. Sağlık ordumuz ağır yük altında. Her birimiz tedbirlere uymakla mesulüz. Bu kişisel bir tercih değil, toplumsal bir zorunluluktur. açıklamasını yaptı.