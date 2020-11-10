Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınında ülkemizdeki son durumla ilgili bilgilendirme yaptı.
Bakan Koca, koronavirüste günün hasta sayısının 2.529 olduğunu belirtirken, bugün 87 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini açıkladı. Öte yandan pandemi sürecinin başından beri hastalığı atlatan vatandaşlarımızın sayısı ise 342.501 olarak paylaşıldı.
Sağlık Bakanı Koca, "Bugün tespit edilen 2.529 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 3.000'i geçti. Kayıplarımızı azaltmak için hasta ve ağır hasta sayısını azaltmak zorundayız. Buna ancak birlik ve beraberlik içinde mücadele ederek, tedbirlere uyarak ulaşabiliriz. Maske takın" açıklamasını yaptı.
Bakan Koca, koronavirüste günün hasta sayısının 2.529 olduğunu belirtirken, bugün 87 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini açıkladı. Öte yandan pandemi sürecinin başından beri hastalığı atlatan vatandaşlarımızın sayısı ise 342.501 olarak paylaşıldı.
Sağlık Bakanı Koca, "Bugün tespit edilen 2.529 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 3.000'i geçti. Kayıplarımızı azaltmak için hasta ve ağır hasta sayısını azaltmak zorundayız. Buna ancak birlik ve beraberlik içinde mücadele ederek, tedbirlere uyarak ulaşabiliriz. Maske takın" açıklamasını yaptı.