Sağlık Bakanı açıkladı! Kaç hasta var?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınındaki son durumu paylaştı. İşte koronavirüste hasta, vefat ve iyileşme sayıları...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Sağlık Bakanı açıkladı! Kaç hasta var?
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10 Kasım 2020 19:21
Sağlık Bakanı Fahrettin Kocakoronavirüs salgınında ülkemizdeki son durumla ilgili bilgilendirme yaptı.

Bakan Koca, koronavirüste günün hasta sayısının 2.529 olduğunu belirtirken, bugün 87 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini açıkladı. Öte yandan pandemi sürecinin başından beri hastalığı atlatan vatandaşlarımızın sayısı ise 342.501 olarak paylaşıldı.

Sağlık Bakanı Koca, "Bugün tespit edilen 2.529 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 3.000'i geçti. Kayıplarımızı azaltmak için hasta ve ağır hasta sayısını azaltmak zorundayız. Buna ancak birlik ve beraberlik içinde mücadele ederek, tedbirlere uyarak ulaşabiliriz. Maske takın" açıklamasını yaptı.



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