Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınında ülkemizdeki son durumla ilgili bilgilendirme yaptı.
Bakan Koca, koronavirüste günün hasta sayısının 1615 olduğunu belirtirken, toplam 8667 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini açıkladı. Öte yandan hastalığı atlatan vatandaşlarımızın sayısı ise 290352 olarak paylaşıldı.
Bakan Koca, koronavirüste günün hasta sayısının 1615 olduğunu belirtirken, toplam 8667 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini açıkladı. Öte yandan hastalığı atlatan vatandaşlarımızın sayısı ise 290352 olarak paylaşıldı.