Sağlık Bakanı açıkladı! Kaç hasta var?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınındaki son durumu paylaştı. İşte koronavirüste hasta, vefat ve iyileşme sayıları...

Sağlık Bakanı açıkladı! Kaç hasta var?
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01 Ekim 2020 20:48
Sağlık Bakanı Fahrettin Kocakoronavirüs salgınında ülkemizdeki son durumla ilgili bilgilendirme yaptı.

Bakan Koca, koronavirüste günün hasta sayısının 1407 olduğunu belirtirken, toplam 8262 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini açıkladı. Öte yandan hastalığı atlatan vatandaşlarımızın sayısı ise 281151 olarak paylaşıldı.
Bakan Koca açıklamasında, "Bugün tespit edilmiş 1.407 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımızda düşüş devam ediyor. İyileşen hastalarımızın sayısı yeni hasta sayısına yakın. Tedbirler elimizdeki en güçlü silah. Tedbirlere birlikte uyarak bu mücadelenin galibi olalım." ifadelerini kullandı.







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