Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınında ülkemizdeki son durumla ilgili bilgilendirme yaptı.
Bakan Koca, koronavirüste günün hasta sayısının 1407 olduğunu belirtirken, toplam 8262 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini açıkladı. Öte yandan hastalığı atlatan vatandaşlarımızın sayısı ise 281151 olarak paylaşıldı.
Bakan Koca açıklamasında, "Bugün tespit edilmiş 1.407 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımızda düşüş devam ediyor. İyileşen hastalarımızın sayısı yeni hasta sayısına yakın. Tedbirler elimizdeki en güçlü silah. Tedbirlere birlikte uyarak bu mücadelenin galibi olalım." ifadelerini kullandı.
Bakan Koca, koronavirüste günün hasta sayısının 1407 olduğunu belirtirken, toplam 8262 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini açıkladı. Öte yandan hastalığı atlatan vatandaşlarımızın sayısı ise 281151 olarak paylaşıldı.
Bakan Koca açıklamasında, "Bugün tespit edilmiş 1.407 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımızda düşüş devam ediyor. İyileşen hastalarımızın sayısı yeni hasta sayısına yakın. Tedbirler elimizdeki en güçlü silah. Tedbirlere birlikte uyarak bu mücadelenin galibi olalım." ifadelerini kullandı.