Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınında ülkemizdeki son durumla ilgili bilgilendirme yaptı.
Bakan Koca, koronavirüste günün hasta sayısının 1.291 olduğunu belirtirken, günün vaka sayısının ise 11.479 olduğu açıklandı. Bugün 186 vatandaşımızın ise hayatını kaybettiğini belirtildi.
Bakan Koca, "Bugün tespit edilen 1.291 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Hastane yükümüz umut verici şekilde azalıyor. Vaka sayılarındaki düşüşü kalıcı kılmak elimizde. Kısıtlama ve tedbirlere tam olarak uyalım. Birlik olup kazanacağız. " dedi.
Sağlık Bakanı Koca: "Son iki hafta içinde İstanbul ve İzmir'de vaka sayısında yüzde 40, Ankara ve Bursa'da yüzde 60'a yakın düşüş oldu." açıklamasında bulundu.
Bakan Koca, koronavirüste günün hasta sayısının 1.291 olduğunu belirtirken, günün vaka sayısının ise 11.479 olduğu açıklandı. Bugün 186 vatandaşımızın ise hayatını kaybettiğini belirtildi.
Bakan Koca, "Bugün tespit edilen 1.291 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Hastane yükümüz umut verici şekilde azalıyor. Vaka sayılarındaki düşüşü kalıcı kılmak elimizde. Kısıtlama ve tedbirlere tam olarak uyalım. Birlik olup kazanacağız. " dedi.
Sağlık Bakanı Koca: "Son iki hafta içinde İstanbul ve İzmir'de vaka sayısında yüzde 40, Ankara ve Bursa'da yüzde 60'a yakın düşüş oldu." açıklamasında bulundu.