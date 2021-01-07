Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınında ülkemizdeki son durumla ilgili bilgilendirme yaptı.
Bakan Koca, koronavirüste günün hasta sayısının 1370 olduğunu belirtirken, günün vaka sayısının ise 12171 olduğu açıklandı. Bugün 194 vatandaşımızın ise hayatını kaybettiğini belirtildi.
Bakan Koca, "Bugün tespit edilen 1.370 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız her geçen gün azalıyor. Aktif vaka sayımızda sınırlı artış gözleniyor. Kısıtlama ve tedbirler netice vermeye devam ediyor. Kısıtlama ve tedbirlere uyarak mücadele edersek kazanacağız." dedi.
Bakan Koca, koronavirüste günün hasta sayısının 1370 olduğunu belirtirken, günün vaka sayısının ise 12171 olduğu açıklandı. Bugün 194 vatandaşımızın ise hayatını kaybettiğini belirtildi.
Bakan Koca, "Bugün tespit edilen 1.370 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız her geçen gün azalıyor. Aktif vaka sayımızda sınırlı artış gözleniyor. Kısıtlama ve tedbirler netice vermeye devam ediyor. Kısıtlama ve tedbirlere uyarak mücadele edersek kazanacağız." dedi.