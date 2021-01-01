Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınında ülkemizdeki son durumla ilgili bilgilendirme yaptı.
Bakan Koca, koronavirüste günün hasta sayısının 1908 olduğunu belirtirken, günün vaka sayısının ise 12203 olduğu açıklandı. Bugün 212 vatandaşımızın ise hayatını kaybettiğini belirtildi.
Bakan Koca, "Bugün tespit edilen 1.908 hastamız var. Aktif vaka sayısı, ağır hasta sayısı düşmeye devam ediyor. Kayıplarımızda düşme eğilimi başladı. Ağır hasta sayısındaki azalışa bağlı olarak kayıplarımız azalacak. Salgının yıkıcı etkisinin azalacağına inanıyorum." dedi.
Bakan Koca, koronavirüste günün hasta sayısının 1908 olduğunu belirtirken, günün vaka sayısının ise 12203 olduğu açıklandı. Bugün 212 vatandaşımızın ise hayatını kaybettiğini belirtildi.
Bakan Koca, "Bugün tespit edilen 1.908 hastamız var. Aktif vaka sayısı, ağır hasta sayısı düşmeye devam ediyor. Kayıplarımızda düşme eğilimi başladı. Ağır hasta sayısındaki azalışa bağlı olarak kayıplarımız azalacak. Salgının yıkıcı etkisinin azalacağına inanıyorum." dedi.