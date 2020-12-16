Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınında ülkemizdeki son durumla ilgili bilgilendirme yaptı.
Bakan Koca, koronavirüste günün hasta sayısının 4893 olduğunu belirtirken, günün vaka sayısının ise 29718 olduğu açıklandı. Bugün 240 vatandaşımızın ise hayatını kaybettiğini belirtildi.
Sağlık Bakanı Koca açıklamasında; "Bugün tespit edilen 4.893 hastamız var. Bir süredir günlük hasta sayımız düşüşte. Bugün uzun bir aradan sonra ilk defa günlük iyileşen sayısı yeni vaka sayısını geçti. Aktif hasta sayımız uzun bir aradan sonra düşmüş oldu. Sevdiklerimizi tedbirle koruyalım" dedi.
Bakan Koca, koronavirüste günün hasta sayısının 4893 olduğunu belirtirken, günün vaka sayısının ise 29718 olduğu açıklandı. Bugün 240 vatandaşımızın ise hayatını kaybettiğini belirtildi.
Sağlık Bakanı Koca açıklamasında; "Bugün tespit edilen 4.893 hastamız var. Bir süredir günlük hasta sayımız düşüşte. Bugün uzun bir aradan sonra ilk defa günlük iyileşen sayısı yeni vaka sayısını geçti. Aktif hasta sayımız uzun bir aradan sonra düşmüş oldu. Sevdiklerimizi tedbirle koruyalım" dedi.