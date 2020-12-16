Sağlık Bakanı açıkladı! İşte günün koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınındaki son durumu paylaştı. İşte koronavirüste hasta, vefat ve iyileşme sayıları...

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Sağlık Bakanı açıkladı! İşte günün koronavirüs tablosu
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16 Aralık 2020 19:37
Sağlık Bakanı Fahrettin Kocakoronavirüs salgınında ülkemizdeki son durumla ilgili bilgilendirme yaptı.

Bakan Koca, koronavirüste günün hasta sayısının 4893 olduğunu belirtirken, günün vaka sayısının ise 29718 olduğu açıklandı. Bugün 240 vatandaşımızın ise hayatını kaybettiğini belirtildi.

Sağlık Bakanı Koca açıklamasında; "Bugün tespit edilen 4.893 hastamız var. Bir süredir günlük hasta sayımız düşüşte. Bugün uzun bir aradan sonra ilk defa günlük iyileşen sayısı yeni vaka sayısını geçti. Aktif hasta sayımız uzun bir aradan sonra düşmüş oldu. Sevdiklerimizi tedbirle koruyalım" dedi.



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