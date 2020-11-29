Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınında ülkemizdeki son durumla ilgili bilgilendirme yaptı.
Bakan Koca, koronavirüste günün hasta sayısının 6439 olduğunu belirtirken, günün vaka sayısının ise 29281 olduğu açıklandı. Bugün 185 vatandaşımızın ise hayatını kaybettiğini belirtildi. Öte yandan pandemi sürecinin başından beri hastalığı atlatan vatandaşlarımızın sayısı ise 400242 olarak paylaşıldı.
Sağlık Bakanı Koca, "Bugün 6.439 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısı artmaya devam ediyor. Bu yükü başarıyla göğüsleyen sağlık çalışanlarımıza destek olun. Tedbirlere daha sıkı uyarak mücadeleye güç katın." açıklamasını yaptı.
Bakan Koca, koronavirüste günün hasta sayısının 6439 olduğunu belirtirken, günün vaka sayısının ise 29281 olduğu açıklandı. Bugün 185 vatandaşımızın ise hayatını kaybettiğini belirtildi. Öte yandan pandemi sürecinin başından beri hastalığı atlatan vatandaşlarımızın sayısı ise 400242 olarak paylaşıldı.
Sağlık Bakanı Koca, "Bugün 6.439 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısı artmaya devam ediyor. Bu yükü başarıyla göğüsleyen sağlık çalışanlarımıza destek olun. Tedbirlere daha sıkı uyarak mücadeleye güç katın." açıklamasını yaptı.