Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınında ülkemizdeki son durumla ilgili bilgilendirme yaptı.
Bakan Koca, koronavirüste günün hasta sayısının 6713 olduğunu belirtirken, bugün 153 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini açıkladı. Öte yandan pandemi sürecinin başından beri hastalığı atlatan vatandaşlarımızın sayısı ise 377891 olarak paylaşıldı.
6713 hasta sayısı, pandemi sürecindeki en yüksek hasta sayısı olarak kayıtlara geçti.
Sağlık Bakanı Koca, "Bugün tespit edilen 6.713 yeni hastamız var. Aşı kullanıma girene kadar, salgının yayılma hızını kontrol altında tutmaya devam edebilmek için destek verin. Tedbirlere uyun. Maske takın. Temizliğe dikkat edin. Zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlara girmeyin." açıklamasını yaptı.
Bakan Koca, koronavirüste günün hasta sayısının 6713 olduğunu belirtirken, bugün 153 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini açıkladı. Öte yandan pandemi sürecinin başından beri hastalığı atlatan vatandaşlarımızın sayısı ise 377891 olarak paylaşıldı.
6713 hasta sayısı, pandemi sürecindeki en yüksek hasta sayısı olarak kayıtlara geçti.
Sağlık Bakanı Koca, "Bugün tespit edilen 6.713 yeni hastamız var. Aşı kullanıma girene kadar, salgının yayılma hızını kontrol altında tutmaya devam edebilmek için destek verin. Tedbirlere uyun. Maske takın. Temizliğe dikkat edin. Zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlara girmeyin." açıklamasını yaptı.