Sağlık Bakanı açıkladı! İşte günün koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınındaki son durumu paylaştı. İşte koronavirüste hasta, vefat ve iyileşme sayıları...

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Sağlık Bakanı açıkladı! İşte günün koronavirüs tablosu
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23 Kasım 2020 20:01
Sağlık Bakanı Fahrettin Kocakoronavirüs salgınında ülkemizdeki son durumla ilgili bilgilendirme yaptı.

Bakan Koca, koronavirüste günün hasta sayısının 6713 olduğunu belirtirken, bugün 153 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini açıkladı. Öte yandan pandemi sürecinin başından beri hastalığı atlatan vatandaşlarımızın sayısı ise 377891 olarak paylaşıldı.

6713 hasta sayısı, pandemi sürecindeki en yüksek hasta sayısı olarak kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanı Koca, "Bugün tespit edilen 6.713 yeni hastamız var. Aşı kullanıma girene kadar, salgının yayılma hızını kontrol altında tutmaya devam edebilmek için destek verin. Tedbirlere uyun. Maske takın. Temizliğe dikkat edin. Zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlara girmeyin." açıklamasını yaptı.



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