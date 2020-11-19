Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınında ülkemizdeki son durumla ilgili bilgilendirme yaptı.
Bakan Koca, koronavirüste günün hasta sayısının 4.542 olduğunu belirtirken, bugün 123 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini açıkladı. Öte yandan pandemi sürecinin başından beri hastalığı atlatan vatandaşlarımızın sayısı ise 364.573 olarak paylaşıldı.
Sağlık Bakanı Koca, "Bugün tespit edilen 4.542 hastamız var. Ağır hasta sayımız 3.850'ye ulaştı. Tedbirleri kendimiz alırsak, zorunlu kısıtlamalara mecbur kalmayız. Salgının seyrini lehimize çeviremezsek hayatımızın her alanında zorunlu tedbirler olabilir. Mücadeleye katılın." açıklamasını yaptı.
Bakan Koca, koronavirüste günün hasta sayısının 4.542 olduğunu belirtirken, bugün 123 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini açıkladı. Öte yandan pandemi sürecinin başından beri hastalığı atlatan vatandaşlarımızın sayısı ise 364.573 olarak paylaşıldı.
Sağlık Bakanı Koca, "Bugün tespit edilen 4.542 hastamız var. Ağır hasta sayımız 3.850'ye ulaştı. Tedbirleri kendimiz alırsak, zorunlu kısıtlamalara mecbur kalmayız. Salgının seyrini lehimize çeviremezsek hayatımızın her alanında zorunlu tedbirler olabilir. Mücadeleye katılın." açıklamasını yaptı.