Sağlık Bakanı açıkladı! İşte günün koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınındaki son durumu paylaştı. İşte koronavirüste hasta, vefat ve iyileşme sayıları...

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Sağlık Bakanı açıkladı! İşte günün koronavirüs tablosu
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11 Kasım 2020 19:47
Sağlık Bakanı Fahrettin Kocakoronavirüs salgınında ülkemizdeki son durumla ilgili bilgilendirme yaptı.

Bakan Koca, koronavirüste günün hasta sayısının 2693 olduğunu belirtirken, bugün 86 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini açıkladı. Öte yandan pandemi sürecinin başından beri hastalığı atlatan vatandaşlarımızın sayısı ise 344613 olarak paylaşıldı.

Sağlık Bakanı Koca, "Bugün tespit edilen 2.693 yeni hastamız var. Salgın hastalıkla mücadele hem bireysel hem de toplum halinde yürütülebilir. Sağlık çalışanlarımız hastane yükümüzü yönetilebilir seviyede tutmak için var gücüyle çalışıyor. Virüsü ancak birlikte yenebiliriz." açıklamasını yaptı.



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