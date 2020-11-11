Bugün tespit edilen 2.693 yeni hastamız var. Salgın hastalıkla mücadele hem bireysel hem de toplum halinde yürütülebilir. Sağlık çalışanlarımız hastane yükümüzü yönetilebilir seviyede tutmak için var gücüyle çalışıyor. Virüsü ancak birlikte yenebiliriz.

Sağlık Bakanısalgınında ülkemizdeki son durumla ilgili bilgilendirme yaptı.Bakan Koca,, bugünvatandaşımızın hayatını kaybettiğini açıkladı. Öte yandan pandemi sürecinin başından beri hastalığı atlatan vatandaşlarımızın sayısı iseolarak paylaşıldı.Sağlık Bakanı Koca, "" açıklamasını yaptı.