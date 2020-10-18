Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınında ülkemizdeki son durumla ilgili bilgilendirme yaptı.
Bakan Koca, koronavirüste günün hasta sayısının 1815 olduğunu belirtirken, toplam 9296 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini açıkladı. Öte yandan hastalığı atlatan vatandaşlarımızın sayısı ise 304003 olarak paylaşıldı. Böylece, son 1 ay içinde ilk kez 1800 vaka sayısı geçilmiş oldu.
Sağlık Bakanı yaptığı açıklamada, "Bugün 1.500'den fazla iyileşen hastamız var. Yeni tespit edilen 1.815 hastamız var. Ağır hasta sayısı durağan seyrine devam ediyor. Aktif ve ağır hasta sayılarını azaltmak zorundayız. Tedbirlere uyarak mücadeleyi güç birliği ile sürdürmeye devam edelim." ifadelerini kullandı.
Bakan Koca, koronavirüste günün hasta sayısının 1815 olduğunu belirtirken, toplam 9296 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini açıkladı. Öte yandan hastalığı atlatan vatandaşlarımızın sayısı ise 304003 olarak paylaşıldı. Böylece, son 1 ay içinde ilk kez 1800 vaka sayısı geçilmiş oldu.
Sağlık Bakanı yaptığı açıklamada, "Bugün 1.500'den fazla iyileşen hastamız var. Yeni tespit edilen 1.815 hastamız var. Ağır hasta sayısı durağan seyrine devam ediyor. Aktif ve ağır hasta sayılarını azaltmak zorundayız. Tedbirlere uyarak mücadeleyi güç birliği ile sürdürmeye devam edelim." ifadelerini kullandı.