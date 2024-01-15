Sagiv Jehezkel gözaltına alındı; İsrail harekete geçti

İŞTE JEHEZKEL'İN İFADESİ: "SAVAŞIN BİTMESİNİ İSTİYORUM"

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Spor Şube ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sagiv Jehezkel'i gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen Jehezkel, tercüman aracılığıyla ifade verdi.



Jehezkel'in ifadesinde, "Ben kimseyi kışkırtmak veya provoke etmek için bir hareket yapmadım. Savaş yanlısı bir insan değilim. Ve sonuçta İsrail askerleri de var Gazze'de esir düşmüş durumda. Ben bu 100 günlük sürecin artık son bulması gerektiğine inanan biriyim. Savaşın bitmesini istiyorum. O yüzden buradaki işareti gösterdim. Politikayla işi olmayan birisiyim. Geldiğimden beri bugüne kadar politikayla alakalı hiçbir şey yapmadım. Geldiğim günden beri de hiçbir zaman kimseye bir saygısızlık yapmadım. Dikkat çekmek istediğim nokta savaşın son bulmasıydı" dediği öğrenildi.

Sagiv Jehezkel, emniyetteki işlemlerinin ardından öğle saatlerinde adliyeye sevk edilecek.





'un Trabzonspor maçında attığı golden sonra yaptığı hareket nedeniyle kadro dışı bırakılanİsrail'den one.co.il'in haberine göre; Sagiv Jehezkel mesajının yanlış anlaşıldığını mahkemede beyan edecek, yanlış anlaşılma için özür dileyecek ve ardından sınır dışı edilecek.Jehezkel için İsrail Devleti'nin de temasa geçtiği öne sürüldü. İsrail'den bir özel uçağın gece yarısı kalktığı ve oyuncu ile ailesini Antalya'dan almak için Türkiye'ye geldi.En üst düzey İsrailli yetkililerin gece boyunca Türkiye ile diplomatik temas sağladığı ve Jehezkel'in teslimi için görüşmelerini sürdürdüğü kaydedildi. İsrail Dışişleri Bakanlığı ve Türkiye'deki İsrail Büyükelçiliği'nin olaylar başladıktan sonra sürekli Jehezkel'e destek verdiği ancak resmi bir açıklama yapmayıp perde arkasında kalmayı tercih ettiği de belirtildi.Kulüpten yapılan açıklamada,ifadeleri kullanıldı.Yaşanan olayların ardından telefonla ulaşılan Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, Demirören Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada "" diye konuştu.Söz konusu bu fotoğrafı sosyal medyadan paylaşan Antalyaspor gelen tepkiler sonrası paylaşımı kaldırdı. Jehezkel daha önce de Filistin saygı duruşunu reddettiği için kadroya alınmamıştı.Adalet Balkanı Yılmaz Tunç, Antalyasporlu Sagiv Jehezkel için soruşturma başlatıldığını açıkladı. Bakan Tunç yaptığı açıklamada "." ifadelerini kullandı.Türkiye Futbol Fedreasyonu'ndan Sagiv Jehezkel için yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;İsrail basınında yer alan haberlere göre; Jehezkel'in sevincinde gösterdiği bantta yazılı olan "" yazısı;