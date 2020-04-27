Sağ Salim filmi nerede çekildi? Sağ Salim filmi oyuncuları

SAĞ SALİM FİLMİ FRAGMANI İZLE

Sağ Salim, Ersoy Güler'in yazıp yönettiği 2012 yapımı Türk komedi filmidir. Devam filmi Sağ Salim 2: Sil Baştan'dır. Salim hem ölümden hem de ölülerden çok korkan, saf bir Anadolu köylüsüdür. Ekmeğini taştan çıkartır; köyden kasabaya kamyonetiyle mal taşıyarak üç beş kuruşla hayatını döndürür. Fakat kâbus gördüğü bir gecenin sabahında, köy muhtarı kendisinden Mersin'den Sivas'a bir cenaze taşımasını rica eder. Başta çok isteksiz olsa da muhtarın ısrarını kıramaz ve komedi dolu yolculuk başlar.Sağ Salim filmi Mersin'in Silifke ilçesinde yer alan Taşucu beldesinde çekildi.Salim hem ölümden hem de ölülerden çok korkan, saf bir Anadolu köylüsüdür. Ekmeğini taştan çıkartır; köyden kasabaya kamyonetiyle mal taşıyarak üç beş kuruşla hayatını döndürür. Fakat kâbus gördüğü bir gecenin sabahında, köy muhtarı kendisinden Mersin'den Sivas'a bir cenaze taşımasını rica eder. Başta çok isteksiz olsa da muhtarın ısrarını kıramaz ve komedi dolu yolculuk başlar.Fulya Zenginer – NihalBurçin Bildik – SalimAlper Saldıran – RecaiHüseyin Avni Danyal – MuhtarKenan Ece – AyhanMurat Akkoyunlu – Gucur OsmanKâmil Güler – MehmetKevork Türker – RamizOrçun Kaptan – OrhanTevfik İnceoğlu – TahsinYakup Yavru – Halit