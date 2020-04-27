Sağ Salim filmi nerede çekildi? Sağ Salim filmi oyuncuları

Sağ Salim, Ersoy Güler'in yazıp yönettiği 2012 yapımı Türk komedi filmidir. Devam filmi Sağ Salim 2: Sil Baştan'dır. Salim hem ölümden hem de ölülerden çok korkan, saf bir Anadolu köylüsüdür. Ekmeğini taştan çıkartır; köyden kasabaya kamyonetiyle mal taşıyarak üç beş kuruşla hayatını döndürür. Fakat kâbus gördüğü bir gecenin sabahında, köy muhtarı kendisinden Mersin'den Sivas'a bir cenaze taşımasını rica eder. Başta çok isteksiz olsa da muhtarın ısrarını kıramaz ve komedi dolu yolculuk başlar.
SAĞ SALİM NEREDE ÇEKİLDİ?
Sağ Salim filmi Mersin'in Silifke ilçesinde yer alan Taşucu beldesinde çekildi.
SAĞ SALİM KONUSU
Salim hem ölümden hem de ölülerden çok korkan, saf bir Anadolu köylüsüdür. Ekmeğini taştan çıkartır; köyden kasabaya kamyonetiyle mal taşıyarak üç beş kuruşla hayatını döndürür. Fakat kâbus gördüğü bir gecenin sabahında, köy muhtarı kendisinden Mersin'den Sivas'a bir cenaze taşımasını rica eder. Başta çok isteksiz olsa da muhtarın ısrarını kıramaz ve komedi dolu yolculuk başlar.
SAĞ SALİM OYUNCU KADROSU
Fulya Zenginer – Nihal Burçin Bildik – Salim Alper Saldıran – Recai Hüseyin Avni Danyal – Muhtar Kenan Ece – Ayhan Murat Akkoyunlu – Gucur Osman Kâmil Güler – Mehmet Kevork Türker – Ramiz Orçun Kaptan – Orhan Tevfik İnceoğlu – Tahsin Yakup Yavru – Halit