Sağ Salim filmi konusu nedir? İşte Sağ Salim filminin oyuncu kadrosu

Sağ Salim filmi 2012 yılında çekilmiştir. Başrollerinde Burçin Bildik, Fulya Zenginer ve Alper Saldıran oynamışlardır. İşte Sağ Salim filminin oyuncu kadrosu ve konusu...

27 Nisan 2020 19:16
Sağ Salim filmi konusu nedir? İşte Sağ Salim filminin oyuncu kadrosu
Sağ Salim, Ersoy Güler'in yazıp yönettiği 2012 yapımı Türk komedi filmidir. Devam filmi Sağ Salim 2: Sil Baştan'dır. Salim hem ölümden hem de ölülerden çok korkan, saf bir Anadolu köylüsüdür. Ekmeğini taştan çıkartır; köyden kasabaya kamyonetiyle mal taşıyarak üç beş kuruşla hayatını döndürür. Fakat kâbus gördüğü bir gecenin sabahında, köy muhtarı kendisinden Mersin'den Sivas'a bir cenaze taşımasını rica eder. Başta çok isteksiz olsa da muhtarın ısrarını kıramaz ve komedi dolu yolculuk başlar.
SAĞ SALİM NEREDE ÇEKİLDİ?

Sağ Salim filmi Mersin'in Silifke ilçesinde yer alan Taşucu beldesinde çekildi.

SAĞ SALİM KONUSU

Salim hem ölümden hem de ölülerden çok korkan, saf bir Anadolu köylüsüdür. Ekmeğini taştan çıkartır; köyden kasabaya kamyonetiyle mal taşıyarak üç beş kuruşla hayatını döndürür. Fakat kâbus gördüğü bir gecenin sabahında, köy muhtarı kendisinden Mersin'den Sivas'a bir cenaze taşımasını rica eder. Başta çok isteksiz olsa da muhtarın ısrarını kıramaz ve komedi dolu yolculuk başlar.

SAĞ SALİM OYUNCU KADROSU

Fulya Zenginer – Nihal
Burçin Bildik – Salim
Alper Saldıran – Recai
Hüseyin Avni Danyal – Muhtar
Kenan Ece – Ayhan
Murat Akkoyunlu – Gucur Osman
Kâmil Güler – Mehmet
Kevork Türker – Ramiz
Orçun Kaptan – Orhan
Tevfik İnceoğlu – Tahsin
Yakup Yavru – Halit

SAĞ SALİM FİLMİ FRAGMANI İZLE

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