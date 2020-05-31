Sağ Salim 2: Sil Baştan nerede çekildi, oyuncuları
Sağ Salim 2: Sil Baştan filmi TV ekranlarında olacak. 2013 yapımı filmin başrollerinde Fulya Zenginer, Burçin Bildik, Kenan Ece ve Hüseyin Avni Danyal gibi birçok ünlü ismi bulunduruyor. Bu haberimizde Sağ Salim 2: Sil baştan filmi konusu ve oyuncuları ile ilgili tüm detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. Peki, Sağ Salim 2: Sil Baştan filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekildi?
Vizyona girdiği 2014 yılının en dikkat çeken filmlerinden biri olan Sağ Salim 2: Sil Baştan filminin yönetmenliğini Ersoy Güler yapmıştır. Kadrosunda Fulya Zenginer, Burçin Bildik, Kenan Ece ve Hüseyin Avni Danyal gibi önemli oyuncuları barından Sağ Salim 2: Sil Baştan filmi ile ilgili detaylar…
SAĞ SALİM 2: SİL BAŞTAN NEREDE ÇEKİLDİ?
Sağ Salim 2: Sil Baştan filminde Kastamonu'nun Cide ilçesinden görüntüler yer alıyor. Filmde Cide halkı da figüran olarak da rol aldı.
SAĞ SALİM 2'NİN KONUSU
Her yerde hepsi birbirinden azılı 11 "kötü" adamın seri katili olarak aranan kahramanlarımız tanınıp yakalanmamak için kılık değiştirirler. Ancak işler düşündükleri gibi gitmez. Salim beladan kurtulmak için eline silah alınca da talihsiz serüvenler dizisi yeniden başlar.
SAĞ SALİM FİLMİNİN OYUNCULARI
Fulya Zenginer – Nihal Burçin Bildik – Salim Alper Saldıran – Recai Hüseyin Avni Danyal – Muhtar Kenan Ece – Ayhan Murat Akkoyunlu – Gucur Osman Kâmil Güler – Mehmet Kevork Türker – Ramiz Orçun Kaptan – Orhan Tevfik İnceoğlu – Tahsin Yakup Yavru – Halit