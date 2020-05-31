Sağ Salim 2: Sil Baştan nerede çekildi, oyuncuları

Sağ Salim 2: Sil Baştan filmi TV ekranlarında olacak. 2013 yapımı filmin başrollerinde Fulya Zenginer, Burçin Bildik, Kenan Ece ve Hüseyin Avni Danyal gibi birçok ünlü ismi bulunduruyor. Bu haberimizde Sağ Salim 2: Sil baştan filmi konusu ve oyuncuları ile ilgili tüm detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. Peki, Sağ Salim 2: Sil Baştan filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekildi?

31 Mayıs 2020 15:54
Sağ Salim 2: Sil Baştan nerede çekildi, oyuncuları
Vizyona girdiği 2014 yılının en dikkat çeken filmlerinden biri olan Sağ Salim 2: Sil Baştan filminin yönetmenliğini Ersoy Güler yapmıştır. Kadrosunda Fulya Zenginer, Burçin Bildik, Kenan Ece ve Hüseyin Avni Danyal gibi önemli oyuncuları barından Sağ Salim 2: Sil Baştan filmi ile ilgili detaylar…
SAĞ SALİM 2: SİL BAŞTAN NEREDE ÇEKİLDİ?

Sağ Salim 2: Sil Baştan filminde Kastamonu'nun Cide ilçesinden görüntüler yer alıyor. Filmde Cide halkı da figüran olarak da rol aldı.

SAĞ SALİM 2'NİN KONUSU

Her yerde hepsi birbirinden azılı 11 "kötü" adamın seri katili olarak aranan kahramanlarımız tanınıp yakalanmamak için kılık değiştirirler. Ancak işler düşündükleri gibi gitmez. Salim beladan kurtulmak için eline silah alınca da talihsiz serüvenler dizisi yeniden başlar.

SAĞ SALİM FİLMİNİN OYUNCULARI

Fulya Zenginer – Nihal
Burçin Bildik – Salim
Alper Saldıran – Recai
Hüseyin Avni Danyal – Muhtar
Kenan Ece – Ayhan
Murat Akkoyunlu – Gucur Osman
Kâmil Güler – Mehmet
Kevork Türker – Ramiz
Orçun Kaptan – Orhan
Tevfik İnceoğlu – Tahsin
Yakup Yavru – Halit



Diğer Haberler

Pis Yedili Cimbom kimdir? Eda Ece kaç yaşında, hayatı Gündem

Pis Yedili Cimbom kimdir? Eda Ece kaç yaşında, hayatı
Pis yedili Rüzgar kimdir? Melih Selçuk kaç yaşında, hayatı Gündem

Pis yedili Rüzgar kimdir? Melih Selçuk kaç yaşında, hayatı
Pis Yedili Hasan Paşa kimdir? Turan Özdemir kaç yaşında, hayatı Gündem

Pis Yedili Hasan Paşa kimdir? Turan Özdemir kaç yaşında, hayatı
Pis Yedili Songül kimdir? Asuman Dabak hayatı, kaç yaşında Gündem

Pis Yedili Songül kimdir? Asuman Dabak hayatı, kaç yaşında
Pis Yedili Esma Sultan kimdir? Ayşegül Aldinç hayatı, kaç yaşında Gündem

Pis Yedili Esma Sultan kimdir? Ayşegül Aldinç hayatı, kaç yaşında
Pis Yedili Furkan kimdir? Sezer Arıçay hayatı, kaç yaşında Gündem

Pis Yedili Furkan kimdir? Sezer Arıçay hayatı, kaç yaşında
Hafta sonu yasakları kalktı mı, bitti mi? Gündem

Hafta sonu yasakları kalktı mı, bitti mi?
John Wick filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Gündem

John Wick filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?
Dünyanın En Güzel Kokusu 2 filmi nerede çekildi, oyuncuları kimlerdir? Gündem

Dünyanın En Güzel Kokusu 2 filmi nerede çekildi, oyuncuları kimlerdir?
Daha fazla göster
1

Hindistan'da son 24 saatte 8 bin Kovid-19 vakası tespit edildi
2

Avrupa'daki Türkler tatillerini Türkiye'de geçirmek için sınırların açılmasını bekliyor
3

Yeni tip koronavirüs salgınının 150 günü
4

Koronavirüs sıcakta yok olsa da insan vücudunda yaşamaya devam ediyor
5

Pazartesi iş yerine döneceklere 'ortak alan kullanımı' uyarısı
6

Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 6 milyon 172 bini geçti
7

Sigara Kovid-19'da hem bireysel hem de toplumsal sağlık açısından risk
8

İngiltere Premier Lig'de sakatlık korkusu!
9

Roma'nın satışına koronavirüs darbesi
10

Championship'te 10 pozitif vaka!
yukarı ok