Sağ Salim 2: Sil Baştan nerede çekildi, oyuncuları

Vizyona girdiği 2014 yılının en dikkat çeken filmlerinden biri olan Sağ Salim 2: Sil Baştan filminin yönetmenliğini Ersoy Güler yapmıştır. Kadrosunda Fulya Zenginer, Burçin Bildik, Kenan Ece ve Hüseyin Avni Danyal gibi önemli oyuncuları barından Sağ Salim 2: Sil Baştan filmi ile ilgili detaylar…Sağ Salim 2: Sil Baştan filminde Kastamonu'nun Cide ilçesinden görüntüler yer alıyor. Filmde Cide halkı da figüran olarak da rol aldı.Her yerde hepsi birbirinden azılı 11 "kötü" adamın seri katili olarak aranan kahramanlarımız tanınıp yakalanmamak için kılık değiştirirler. Ancak işler düşündükleri gibi gitmez. Salim beladan kurtulmak için eline silah alınca da talihsiz serüvenler dizisi yeniden başlar.Fulya Zenginer – NihalBurçin Bildik – SalimAlper Saldıran – RecaiHüseyin Avni Danyal – MuhtarKenan Ece – AyhanMurat Akkoyunlu – Gucur OsmanKâmil Güler – MehmetKevork Türker – RamizOrçun Kaptan – OrhanTevfik İnceoğlu – TahsinYakup Yavru – Halit