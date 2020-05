Safkan Arap atı yetiştiricileri, yarışlara hazırlanıyor

Osmanlı döneminden bu yana safkan Arap yarış atı yetiştirme merkezlerinden biri olan Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki yetiştiriciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ara verilen yarışların 10 Haziran'da başlayacak olmasının heyecanını yaşıyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "hipodromların 10 Haziran'dan itibaren faaliyete geçebileceğini" açıklamasını memnuniyetle karşılayan Suruç Ovası'ndaki at yetiştiricileri, bakımlarını özenle yaptıkları atlarını yeniden "başlangıç çizgisinde" görmek için hazırlıklarını sürdürüyor.Safkan Arap Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği Başkanı Şevket Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kararı sevinçle karşıladıklarını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın zor günler yaşayan atçılık sektöründe yarışların yeniden başlayacağını duyurması, camiamız tarafından sevinçle ve memnuniyetle karşılandı. Biz de Cumhurbaşkanımıza ve emeği geçenlere teşekkürlerimizi sunmak istiyoruz." dedi."Bütün sektörlerde alınan tedbirlerin daha fazlasını almış durumdayız. Bütün hipodromlarda giriş çıkışlar kontrollü yapılmaktadır. Hipodromların hepsinde girişlerde ateş ölçümleri gerçekleştiriliyor. İlk günden beri maskeler, gerekli dezenfekte malzemeleri dağıtıldı. Biz çekirdek kadro ile işleyişi yürütmek istiyoruz. Atçılık sektörü bu konuya çok duyarlı. Atları, tayları kendi evlatları gibi önemsiyorlar, iyi bakıyorlar."Şevket Yıldız, tedbirlerin hassas şekilde uygulanacağına inandığını belirterek, at sahiplerinin de zaruri durumlar dışında hipodromlara gitmemesini istediklerini söyledi.Yarışların seyircisiz yapılacağını dile getiren Yıldız, "At sahipleri gerekirse ringe çıkmayacaktır. Sadece jokey ve seyis ile bunu bir süre yürütmeye çalışalım. Ondan sonra hayat normalleşir inşallah. Biz yine geçmişteki gibi yarışlarımızı mutlu ve heyecanla yaparız. Yarışçılık sektörüne verilebilecek en büyük destek, en büyük fayda yarışların başlamasıydı." ifadelerini kullandı.Yıldız, sektörün binlerce kişiye iş imkanı sunduğunu kaydederek, sektörün en kısa sürede toparlanarak eski günlerine kavuşacağına inandığını söyledi.Yetiştiricilerin yarışlara hazır olduğunun altını çizen Yıldız, "Hipodromlarda yetiştiricilerimiz yarın yarış olacakmış gibi hazırlar. Atlar sporcu olduğu için her gün düzenli olarak idman yapıyorlar." şeklinde konuştu.At yetiştiricisi Tahir Şimşek de uzun yıllardan bu yana sektörün içinde olduğunu ve bu işi severek yaptığını söyledi.Atlarının bakımlarını aksatmadıklarını belirten Şimşek, "Yarışların başlamasını duyduk, çok sevindik. Emeği geçenlere teşekkür ederim. İnşallah bu zor süreçleri geride bırakırız. Atlarımızın antrenmanlarını aksatmıyoruz. Bir evlat şefkatiyle yetiştirdiğimiz atlarımızın her gün, sabah akşam idmanlarını yapıyoruz." diye konuştu.