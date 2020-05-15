Saffet Sancaklı, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun onayı olmadan liglerin başlatılmaması gerektiğini

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futbol maçlarının başlatılmasına TFF değil, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu karar vermeli. Onlar ne zaman 'buyurun oynayın' derse maçlar da o zaman başlamalı.

Sağlık Bakanlığı ile Bilim Kurulu devreye girmeli ve onlar bu işin belirleyicisi olmalı. Onlar "oynayın" ya da "oynamayın" dedikten sonra top, futbol federasyonuna geçmeli.

- "Hiçbir kulüp, 'maç yapmazsak batarız' demesin çünkü siz zaten batmışsınız"

Hiç kimse bu virüsü dümen tutmasın. Hiçbir kulüp, 'maç yapmazsak batarız' demesin çünkü siz zaten batmışsınız.

- "(Ligler tamamlanamazsa) Futbolu yönetenler bir karar verir ve şeriatın kestiği parmak acımaz"

İşin karar verici merciinin Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu olduğunun bir kez daha altını çiziyorum. Onlar "İnsan sağlığı tehlikede, maçlar yapılamaz" derse, işte o zaman top, futbolu idare edenlere geçer.

MHP Kocaeli Milletvekili ve eski milli futbolcusöyledi.Sancaklı, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) pandemi sürecinde liglerin haziran ayında başlatılmasına yönelik kararına ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.Ülkedeki herkesin son iki aydır Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun yaptığı açıklamalara odaklandığını belirten Sancaklı, "Hepimizin gözü kulağı onlarda. Bu kurumlardan gelen tüm uyarılara riayet etmeye çalışıyoruz. Sokağa çıkma yasağı, maske takma, sosyal mesafe, evde kalma gibi tedbirler var. Onlar ne için bunu yapıyor ? Bizlerin yani insanların sağlığı için. Futbolun da ana malzemesi insandır. Bu yüzdenDiğer bir deyişle önceliğimiz futbol değil insan sağlığı olmalı. Bu kararın futbol federasyonuna bırakılması sıkıntılı.'' ifadelerini kullandı.Sancaklı, bir futbol maçına hiç seyirci alınmasa dahi statta ortalama 800 kişinin olacağını dile getirerek, "Bu kadar insanın olacağı yerde sosyal mesafe nasıl olacak, izolasyon nasıl olacak?Bitmedi, bu iki takımın bir hafta önce karşılaştığı takımlar da gözlem altına alınacak. Hatta bu kişilerin hepsinin aileleri risk altında olacağından onlar da tedbir amaçlı karantinaya girecek. Çok riskli ve sıkıntılı bir durum var ortada. Onun için" şeklinde konuştu.Saffet Sancaklı, bu süreçte futbol ekonomisinin konuşulmasının yanlış olduğunu ve insan sağlığının öncelikli olması gerektiğini vurguladı.Süper Lig'de kalan maçların oynanmaması durumunda kulüplerin zararının 65 milyon dolar civarında olacağını belirten Sancaklı, şöyle devam etti:Buradaki en önemli şey insan sağlığı.Sancaklı, "Liglerin tamamlanamaması durumunda sezon iptal mi edilmeli yoksa mevcut puan durumlarıyla ligler tescil mi edilmeli?" şeklindeki soruyu da şöyle cevapladı:Oradan çıkacak kararın da herkesi topyekun memnun etmesi mümkün değil