Saffet Sancaklı: 'Borcun sebebi yabancı oyuncular'

TBMM Milli Eğitim ve Spor Komisyonu'nda spor kulüplerinin mali yapısının düzeltilmesini de içeren yasa teklifi kabul edildi.



Komisyonda açıklamalarda bulunan MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, 2009 yılında futbol kulüplerinin borçlarının sıfırlandığını, ancak Mayıs 2021'de borç yükünün 27 milyar TL'ye, bugün itibarıyla da 35 milyar TL'ye ulaştığını söyledi. Sancaklı, "Bu yasayı çıkarmayalım, emin olun borçlar 50 milyar TL'ye ulaşacak" dedi.



Sancaklı, "mali fair play" kurallarına uymadıkları için UEFA'dan sürekli transfer yasağı cezası alan kulüplerin bir alt lige düşürülme tehlikesi bulunduğunu kaydetti.



Türkiye'de yabancı oyuncu problemi olduğunu savunan Sancaklı, şu an liglerde 500 civarında yabancı oyuncu bulunduğunu belirterek, şöyle devam etti:



"Bu borçların sebebi de yabancı oyuncu transferleri. 'Bu kadar yabancıyı niçin alıyorsunuz?' diyoruz. 'Avrupa kupalarında büyük başarılar elde etmek için' diyorlar. Peki, G.Saray'ın UEFA ve Süper Kupa'yı almasından sonra, 22 yıldır herhangi bir başarımız var mı? Maalesef yok. 'Türk futbolunu kurtarıyoruz' diye 14 yabancı çıkardılar ve Türk futbolunun altına dinamit koydular."





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