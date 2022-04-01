Saffet Sancaklı: "Borcun sebebi yabancı oyuncular"

MHP Kocaeli Miletvekili Saffet Sancaklı spor kulüplerinin mali yapısının düzeltilmesini içeren yasanın çıkmaması halinde borçların 50 milyar lirayı bulacağını belirtti, "Bunun en büyük nedeni yabancı oyuncu transferleri" dedi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Saffet Sancaklı: 'Borcun sebebi yabancı oyuncular'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Nisan 2022 08:29
TBMM Milli Eğitim ve Spor Komisyonu'nda spor kulüplerinin mali yapısının düzeltilmesini de içeren yasa teklifi kabul edildi.

Komisyonda açıklamalarda bulunan MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, 2009 yılında futbol kulüplerinin borçlarının sıfırlandığını, ancak Mayıs 2021'de borç yükünün 27 milyar TL'ye, bugün itibarıyla da 35 milyar TL'ye ulaştığını söyledi. Sancaklı, "Bu yasayı çıkarmayalım, emin olun borçlar 50 milyar TL'ye ulaşacak" dedi.

Sancaklı, "mali fair play" kurallarına uymadıkları için UEFA'dan sürekli transfer yasağı cezası alan kulüplerin bir alt lige düşürülme tehlikesi bulunduğunu kaydetti.

Türkiye'de yabancı oyuncu problemi olduğunu savunan Sancaklı, şu an liglerde 500 civarında yabancı oyuncu bulunduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Bu borçların sebebi de yabancı oyuncu transferleri. 'Bu kadar yabancıyı niçin alıyorsunuz?' diyoruz. 'Avrupa kupalarında büyük başarılar elde etmek için' diyorlar. Peki, G.Saray'ın UEFA ve Süper Kupa'yı almasından sonra, 22 yıldır herhangi bir başarımız var mı? Maalesef yok. 'Türk futbolunu kurtarıyoruz' diye 14 yabancı çıkardılar ve Türk futbolunun altına dinamit koydular."

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.