Türk futbolunun önemli isimlerinden eski milli futbolcu MHP milletvekeli Saffet Sancaklı yine kendine has uslubuyle federasyona, kulüplere ve Spor Toto teşkilatına verdi veriştirdi.TBMM Genel Kurulunda devam eden Gençlik ve Spor Bakanlığının bütçesi hakkında görüşlerini aktarmak için kürsüye gelen Saffet Sancaklı, kulüplerimize Avrupa'dan gelen men ve puan silme cezalarının altını çizerek, "Fenerbahç" dedi.Türkiye futbol federasyonunun çok kötü yönetildiğini belirten Sancaklı, "Uçuruma giden bir Türk futbolu var buna biran evvel müdahale edilmeli. Şu kulüpler yasası biran evvel çıkmalı. 7 yıldır bekliyor. Peki niye bekliyor. Orada bir madde var kulüp başkanları ve yöneticiler dönemlerindeki borçlanmadan sorumlu olacaklar diye. Bu madde bile bazı şeyleri kurtarmamıza yeter. Bakın sporumuz ve futbolumuz kötü yönetiliyor. Size kötü bir haberim var yakında şu dört büyükleri yakında süper ligde seyredemiye bilirsiniz.. Bu nedenlerden biri de mali durumları. Kulüpler avrupa kupalarına gidemedi, men edildi. FIFA ve UEFA affetmiyor. Men ediyor, puanları siliyor. Peki tüm bunlar olurken futbol federasyonu ne iş yapıyor" şeklinde konuştu.Sancaklı son günlerde krizle boğuşan Spor Toto teşkilatı için de ayrı bir parantez açarak, "Spor Toto teşkilatı ne yapıyor belli değil. Bu kadar kötü bir yönetim olabilir mi. Lig başlamış 5.6. hafta olmuş spor toto teşkilatının genel müdürü size vereceğimiz paraların yüzde 50'sini kestik diyor.. 5 yıl önce dolar neydi şimdi ne. Ama galibiyet beraberlik v.s paraları 5 yıldır aynı. Bu adamların derdi çözülmeli" dedi.Sancaklı hükümetin 1994 yılında 2 milyar dolar para yasa dışı bahse gidiyor diyerek yasal bahis işine girdiğine değinerek, "O zaman 2 milyar dolar para illegal bahise gitmesin diye bir sistem kurduk bu spor toto teşkilatının yanlış yönetimiyle bugün gelinen noktada 15 milyar dolara çıkmış. Geçmişte insanlar iddaa bayisi açmak için araya adamlar sokardı şimdi her sene bayiler bir bir kapanıyor. 2013'den bu yana yaklaşık 1350 bayii kepenk kapatmış. Neden spor toto doğru dürüst yönetilemiyor. insanlar yasa dışı bahse gidiyor. hep kasaya hep kasaya yöntemiyle yönetmeye devam ederseniz Türkiye'de bir tane iddaa bayisi kalmayacak" diyerek sözlerini tamamladı.Bu arada yine spor bakanlığı bütçesi konusunda söz alan AK Parti milletvekili Salih Cora da yaptığı konuşmada, 15 yıllık AK parti döneminde yapılan tesisleşme ve organizasyonlara atıftA bulunarak, "Sporun ana sporsoru olduk" dedi. Cora daha sonra "Türk sporunun geleşmesi için sporcunun gelişmesi önemli" diyerek "Sporcunun gelişimişye çin bambu ağacının gelişimi aynı hikayelerdir. Bu ağacın hikayeyesine baktığınızda beş yıllık bir sabır gerekir, beş yıl sonra filizlenir. Sporcumuza da böyle bakmalıyız. Sporcumuzda çin bambu ağacı gibi yetişmeleri meşakkatli ve sabır isteyen bir iştir" dedi.