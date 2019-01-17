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Sadri Şener, Trabzonspor'u ziyaret etti

Trabzonspor eski başkanı Sadri Şener, kulübe bir ziyaret gerçekleştirdi.

Kaynak: DHA
Sadri Şener, Trabzonspor'u ziyaret etti
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17 Ocak 2019 17:21
Trabzonspor'un eski başkanı Sadri Şener, eski asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, eski yöneticisi Ömürden Yavuz ve eski basın ilan genel müdürü Mehmet Atalay bordo-mavili kulübü ziyaret ederek, genel sekreter Ömer Sağıroğlu, yönetim kurulu üyeleri ve teknik direktör Ünal Karaman ile görüştüler.

Ziyarette, Trabzonspor'un eski başkanı Sadri Şener, bordo-mavili takımın son dönemdeki çıkışının kendisini mutlu ettiğini belirterek, bundan sonraki müsabakalarda başarı dileğinde bulundu. Genel sekreter Ömer Sağıroğlu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.



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