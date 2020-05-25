Sadri Şener: 'Başakşehir şampiyon olursa Türkiye'ye yazık olur'

Trabzonspor'un eski başkanlarından Sadri Şener, Haber61'de yayınlanan Bayram Özel programına telefonla bağlanarak açıklamalarda bulundu. Koronavirüs sürecini evde geçirdiğini kaydeden Şener "Koronavirüs sürecinde 68 yaşında olduğum için evdeydim. Şuanda bize güya serbest ama yürüme mesafesinde dediler. Ben yürüme mesafesi ne kadar bilmediğim için çıkmadım. Bazı yasaklar flu oluyor ben de evde oturdum." dedi.Şampiyonluk yarışındaki takımlarla ilgili de konuşan Şener sözlerini şöyle tamamladı;Sağlık sorunu bu. Benim bildiğim Fatih Terim oynamak istemiyor,Zaten şuanda hangi takımın ne yapacağını bilmiyorsun, form durumlarını bilmiyorsun. Çalışmaların da muazzam hırslı geçtiğini sanmıyorum, onlar da korkarak çalışıyordur. Sonuçta yine de bir karar alındı saygı duymak lazım.Liglerin 12 Haziran'da başlatılacak olmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Sadri Şener "Sağlık açısından oynanmamalı. Futbol araya sosyal mesafe koyarak oynanan bir oyun değil. X bir takımın diyelim malzemecisinde koronavirüs çıktı, o takım 14 gün karantinaya alınacak ve oynayamayacak.Küme düşme kaldırılsın isteyen takımların zaten bundan sonraki maçlarda çok puan alamayacağını düşünüyordum. 12 Haziran biraz erken oldu." İfadelerini kullandı.Alınan kararın arka planında farklı konular olduğunu dile getiren Şener "Nihat beyin de işi zor şu anda. Bu işin bir de arka planı var. Para işleri var, yayın işleri var. Bunların baskıları var.Sağlık Bakanı da vaka çıkarsa sorumluluk TFF'nin dedi. Bence Ağustos olabilirdi, haftada 3 maç şeklinde." Şeklinde konuştu.Kulüplere destek olunması gerektiğini de belirten Şener "Borçların çoğu bankalara. Bankalar bu devirde bir takım şeylere yardım ediyorlar. Rakamlar büyük olduğu için şube müdürlerinin falan yapacağı iş değil bunlar.Seyirci yok. Kulüplere bankalar aracılığıyla destek verilmeli yoksa batarlar." Dedi.