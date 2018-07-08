  •  
    Fenerbahçe devreye girdi! Tek rakibi Lazio...
  •  
    De Jong'un yeni takımı! Sneijder'e rakip oluyor
  •  
    Sporting, rakamı indirdi! Bas Dost'un bonservisi
  •  
    Beşiktaş'ı mutlu eden üçlü! Fiyatları patladı...
  •  
    Maçta güldüren diyalog; "Oğlum ya salak mısın?"

Sadio Mane'den Real Madrid iddialarına cevap

Liverpool'un yıldızı Sadio Mane, Ronaldo'nun Madrid'den ayrılma ihtimaline karşılık İspanyol devinin kendisini isteyeceğine dair çıkan transfer haberlerine yanıt verdi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Sadio Mane'den Real Madrid iddialarına cevap
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Temmuz 2018 16:52
Real Madrid kulübünden ayrılması an meselesi olarak görülen Cristiano Ronaldo için Madrid kulübü şimdiden yerini doldurabilecek isimlerin listesini oluşturdu.

Madrid'in Ronaldo'nun yerine alabileceği düşüncesiyle transfer etmek istediği oyuncular arasında Liverpool'un Senegalli yıldızı Sadio Mane de var.

MANE'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Bu konu hakkında ülkesi Senegal'deki basına açıklamalarda bulunan Sadio Mane, "Bunlar sadece dedikodu. Benim böyle bir konu hakkında bilgim yok ve bana herhangi bir teklif ulaşmadı. Ben hala bir Liverpool oyuncusuyum ve yakında takımımın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki hazırlık kampına katılacağım. Real çok iyi bir takım, ama ben şu an takımım Liverpool da oynamaya konsantreyim." şeklinde ifadelerde bulundu.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için