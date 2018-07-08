Real Madrid kulübünden ayrılması an meselesi olarak görülen Cristiano Ronaldo için Madrid kulübü şimdiden yerini doldurabilecek isimlerin listesini oluşturdu.
Madrid'in Ronaldo'nun yerine alabileceği düşüncesiyle transfer etmek istediği oyuncular arasında Liverpool'un Senegalli yıldızı Sadio Mane de var.
MANE'DEN AÇIKLAMA GELDİ
Bu konu hakkında ülkesi Senegal'deki basına açıklamalarda bulunan Sadio Mane, "Bunlar sadece dedikodu. Benim böyle bir konu hakkında bilgim yok ve bana herhangi bir teklif ulaşmadı. Ben hala bir Liverpool oyuncusuyum ve yakında takımımın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki hazırlık kampına katılacağım. Real çok iyi bir takım, ama ben şu an takımım Liverpool da oynamaya konsantreyim." şeklinde ifadelerde bulundu.
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Madrid'in Ronaldo'nun yerine alabileceği düşüncesiyle transfer etmek istediği oyuncular arasında Liverpool'un Senegalli yıldızı Sadio Mane de var.
MANE'DEN AÇIKLAMA GELDİ
Bu konu hakkında ülkesi Senegal'deki basına açıklamalarda bulunan Sadio Mane, "Bunlar sadece dedikodu. Benim böyle bir konu hakkında bilgim yok ve bana herhangi bir teklif ulaşmadı. Ben hala bir Liverpool oyuncusuyum ve yakında takımımın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki hazırlık kampına katılacağım. Real çok iyi bir takım, ama ben şu an takımım Liverpool da oynamaya konsantreyim." şeklinde ifadelerde bulundu.
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