Sadio Mane, resmen Al-Nassr'da!

Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr, bir dünya yıldızını daha kadrosuna kattı.



Al-Nassr, Bayern Münih forması giyen Sadio Mane'yi 30 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığını açıkladı.



Senegalli oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilirken Mane'nin yıllık 40 milyon euro maaş kazanacağı ifade edildi.



32 MİLYON EURO'YA BAYERN'E



31 yaşındaki yıldız oyuncu Sadio Mane, geçtiğimiz sezonun başında Liverpool'dan Bayern Münih'e 32 milyon euro karşılığında transfer olmuştu. Bayern formasıyla 38 karşılaşmaya çıkan Mane, 12 gol ve 6 asistlik performans sergilemişti.



