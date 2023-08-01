Sadio Mane, resmen Al-Nassr'da!

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, Bayern Münih'ten Sadio Mane'yi 30 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Sadio Mane, resmen Al-Nassr'da!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Ağustos 2023 21:22
Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr, bir dünya yıldızını daha kadrosuna kattı. 

Al-Nassr, Bayern Münih forması giyen Sadio Mane'yi 30 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığını açıkladı. 

Senegalli oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilirken Mane'nin yıllık 40 milyon euro maaş kazanacağı ifade edildi. 

32 MİLYON EURO'YA BAYERN'E 

31 yaşındaki yıldız oyuncu Sadio Mane, geçtiğimiz sezonun başında Liverpool'dan Bayern Münih'e 32 milyon euro karşılığında transfer olmuştu. Bayern formasıyla 38 karşılaşmaya çıkan Mane, 12 gol ve 6 asistlik performans sergilemişti. 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery