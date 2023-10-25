29 Ekim

Sadio Mane, kulüp satın alıyor!

Al Nassr forması giyen Sadio Mane, Fransa'dan kulüp satın almaya hazırlanıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Sadio Mane, kulüp satın alıyor!
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25 Ekim 2023 20:47
Senagalli oyuncu Sadio Mane için flaş bir iddia ortaya atıldı.

ESPN'de yer alan habere göre; Senegalli oyuncu Sadio Mane, Fransa 4. Lig ekibi Bourges Foot 18'i satın almaya hazırlanıyor.

Haberde 31 yaşındaki oyuncunun uzun zamandır bir futbol kulübüne yatırım yapmak istediği ve Fransız ekibini satın alacağı belirtildi.

Mane, Bayern'de geçirdiği zorlu yılın ardından yaz transfer döneminde Arabistan ekibi Al Nassr'a imza attı.

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