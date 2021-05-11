Sadio Mane: 'Kariyerimin en kötü sezonundayım'

İngiltere'de bu sezonun hayal kırıklığı yaratan ekibi olan geçen sezonun şampiyonu Liverpool'da Sadio Mane'den performans özeleştirisi geldi.



Senegalli oyuncu kendisi eleştirdiği bir röportaj vererek "İtiraf etmeliyim ki bu sezon kariyerimin en kötü sezonu oldu. Sorunun ne olduğu konusunda bir cevap vermeyi düşünsem de tam olarak bilmiyorum. Sorunum fiziksel mi acaba diyerek test yaptırdım ama her şey normal çıktı. Hayatta maalesef iniş ve çıkışlar var." diye konuştu.



Takım olarak beklentilerin altında kaldıkları için üzgün olduklarını belirten Mane, yeniden çıkışa geçmek için de ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.



Sadio Mane bu sezon çıktığı 44 maçta 14 gol atıp 7 asist üretti. 29 yaşındaki oyuncu geçen sezon ise 47 maçta 22 gol atıp 12 asist üretmişti.



