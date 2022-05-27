Sadio Mane: 'İntikam peşinde koşmayacağız'

Liverpool'un Senegalli yıldızı Sadio Mane, Real Madrid ile oynanacak Şampiyonlar Ligi finali öncesi takımın geçirdiği sezondan, sezon sonunda yaşanacak olası bir transfere kadar birçok konuda önemli açıklamalarda bulundu.İspanyol basınından Marca'ya konuşan Mane, "13 kez Şampiyonlar Ligi'ni kazanmış bir takıma karşı nasıl hazırlandınız?" sorusuna,cevabını verdi.sorusunu yanıtlayan Mane,dedi.sorusuna Mane,cevabını verdi."Kariyerinin en iyi sezonunu geçirdiğini söyleyebilir misin?" sorusunu yanıtlayan Senegalli yıldız,dedisorusuna Mane,cevabını verdi.Son olaraksorusuna cevap veren Sadio Mane,ifadelerini kullandı.Sadio Mane, bu sezon Liverpool formasıyla çıktığı 50 maçta 23 gol 2 asist kaydetti.