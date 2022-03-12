Sadio Mane: "Hayalim Senagal ile Dünya Kupası"

Liverpool'un yıldız kanat oyuncusu Sadio Mane, Senagal Milli Takımı ile Dünya kupasını kazanmak istediğini söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Sadio Mane: 'Hayalim Senagal ile Dünya Kupası'
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12 Mart 2022 16:56
Sadio Mane, Ballon d'Or ve Dünya Kupası'yla ilgili açıklamalarda bulundu.

Senagalli yıldız yaptığı açıklamada, "Afrika Kupası'ndan sonra yeni hayalim Senegal ile Dünya Kupası'nı kazanmak. Öncelikle ona ulaşmamız gerekiyor evet ama ben çılgın fikirlere inanmak istiyorum." dedi.

Sadio Mane ayrıca, L'Equipe'e verdiği demeçte, "Bunu başarabilirsek, her yıl ben de Ballon d'Or için yarışan mükemmel oyuncuların seviyesine ulaşacağım." şeklinde konuştu.

29 yaşındaki oyuncu Liverpool formasıyla çıktığı 35 maçta, 14 gol ve 1 asist yapma başarısı gösterdi.

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