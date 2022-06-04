İngiltere Premier Lig'de şampiyonluğu Manchester City ekibine kaptıran Liverpool'da forma giyen yıldız futbolcu Sadio Mane, geleceği hakkında açıklamalar yaptı. Sözleşmesinin bitmesine henüz 1 yıl olmasına karşın oyuncunun adı Bayern Münih gibi Avrupa'da üst düzey takımlarla anılıyor.



MANE: "SENEGALLİLER NE DİYORSA YAPACAĞIM"



Sadio Mane, geleceğiyle ilgili karar verirken Senegal halkının istediğini yapacağını söyledi. Bayern Münih'in 3 yıllığına kadrosuna katmayı hedeflediği Mane, Afrika Uluslar Kupası'ndaki Benin maçı öncesinde basın toplantısında, "Herkes gibi ben de sosyal medyayı takip ediyorum ve yapılan yorumları görüyorum. Senegallilerin yüzde 60 veya 70'i Liverpool'dan ayrılmamı istemiyor mu? İstediklerini yapacağım. Yakında göreceğiz. Acele etmeyin, hep birlikte göreceğiz" ifadesini kullandı.



KLOPP NET AÇIKLAMA YAPMADI



Öte yandan Liverpool'un Alman menajeri Jürgen Klopp da Paris'teki dev maç öncesinde basın toplantısında Bayern Münih iddialarına yanıt vermişti. Liverpool'un teknik patronu net bir ifade kullanmaktan kaçınarak, "Sadio, gelecek yıl nerede oynarsa oynasın. O her zaman büyük bir futbolcu olacak" demişti.



BAYERN'İN ÖNERİSİ EN AZ 30 MİLYON EURO



Sky Almanya, Bayern Münih'in Liverpool'a 30 milyon Euro'nun dışında 5-10 milyon Euro da bonus ödemeyi teklif edeceğini paylaşmıştı. Ancak; Liverpool, yıldız futbolcu için 30 milyon Euro'dan çok daha fazlasını bekliyor.



MANE GEÇEN SEZON NASIL PERFORMANS SERGİLEDİ?



Bayern Münih Sportif Direktörü Hasan Salihamidzic'in listesinde Mane ilk sırada bulunuyor. Salihamidzic, bu ay futbolcunun menajerleriyle de görüşmüştü. Sadio Mane, 2021-22 sezonunda 51 maçta görev aldı ve 23 gol 2 asist üretti. Mane, Liverpool'dan önce Southampton, FC Salzburg ve Metz takımlarında da oynamıştı.





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